Лаборатория Центра профилактики и борьбы со СПИДом в Крыму дооснащена оборудованием

Клинико-диагностическая лаборатория ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» дооснащена новым оборудованием, закупленным за счет средств бюджета Республики Крым.
Так, приобретен детектирующий амплификатор, который используется для точной диагностики, определения количества вируса в крови пациента, контроля хода лечения. Также закуплена автоматическая станция для выделения нуклеиновых кислот, которая используется в процессе подготовки биологических образцов к дальнейшему анализу. Вместе с тем, приобретены тест-системы для диагностики в крови человека антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена ВИЧ с использованием метода иммуноферментного анализа для первичного скрининга населения, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
Закупленное дополнительное оборудование позволяет увеличить охват обследованием населения на ВИЧ-инфекцию и обследовать пациентов с заболеванием. Общая стоимость аппаратов составила 13,8 млн рублей.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
