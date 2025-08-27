Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | Лаборатория Центра профилактики и борьбы со СПИДом в Крыму дооснащена оборудованием
Новости Республики
Лаборатория Центра профилактики и борьбы со СПИДом в Крыму дооснащена оборудованием
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Лаборатория Центра профилактики и борьбы со СПИДом в Крыму дооснащена оборудованием

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:43 27.08.2025

Клинико-диагностическая лаборатория ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» дооснащена новым оборудованием, закупленным за счет средств бюджета Республики Крым.

Так, приобретен детектирующий амплификатор, который используется для точной диагностики, определения количества вируса в крови пациента, контроля хода лечения. Также закуплена автоматическая станция для выделения нуклеиновых кислот, которая используется в процессе подготовки биологических образцов к дальнейшему анализу. Вместе с тем, приобретены тест-системы для диагностики в крови человека антител к вирусу иммунодефицита человека и антигена ВИЧ с использованием метода иммуноферментного анализа для первичного скрининга населения, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

Закупленное дополнительное оборудование позволяет увеличить охват обследованием населения на ВИЧ-инфекцию и обследовать пациентов с заболеванием. Общая стоимость аппаратов составила 13,8 млн рублей.

Узнайте больше:  Фельдшер севастопольской скорой помощи Валентина Юдина заняла третье место во Всероссийском конкурсе

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x