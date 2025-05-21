Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | Лабораторная посуда для лабораторий: виды, материалы, выбор и особенности
Новости Республики
Лабораторная посуда для лабораторий: виды, материалы, выбор и особенности
фото: pikist.com

Лабораторная посуда для лабораторий: виды, материалы, выбор и особенности

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 16:08 21.05.2025

Лабораторная посуда для лабораторий — это обширная категория изделий, используемых в научных, медицинских, учебных и промышленных лабораториях для проведения анализов, экспериментов, хранения, смешивания и измерения различных веществ. Качество и правильный выбор посуды напрямую влияет на точность результатов исследований и безопасность лабораторной работы.

Что представляет собой лабораторная посуда

Лабораторная посуда включает разнообразные изделия, как стандартные, так и специализированные, используемые в химии, биологии, фармацевтике, медицине и других отраслях. В зависимости от назначения, посуда может быть:

  • мерной — используется для точного измерения объёма жидкостей (мензурки, цилиндры, бюретки);
  • реакционной — применяется при проведении реакций (пробирки, колбы, стаканы);
  • хранительной — предназначена для временного или длительного хранения веществ (банки, склянки);
  • разделительной — помогает в отделении компонентов смесей (делительные воронки, фильтрационные воронки).

Также к лабораторной посуде относят стеклянные палочки, чашки Петри, шпатели, пробки и различные соединительные элементы.

Особенности и требования к лабораторной посуде

Точность и качество изготовления

Поскольку лабораторные исследования требуют высокой точности, посуда должна быть:

  • геометрически правильной формы;
  • иметь градуировку (если требуется);
  • быть устойчивой к агрессивным веществам и температурным перепадам.

Сертификация и стандарты

Вся лабораторная посуда должна соответствовать действующим нормативам:

  • ГОСТ (в России) — определяет размеры, материалы, допуски и маркировку;
  • ISO — международные стандарты, применяемые к продукции, используемой в лабораториях;
  • FDA, CE — если посуда импортная и используется, например, в медицинской диагностике.

Особенно важно наличие сертификатов при использовании посуды в медицине, фармацевтике и пищевой промышленности.

Химическая и термическая стойкость

Материалы должны быть инертны по отношению к реагентам. Для работы с кислотами и щелочами используется стекло с повышенной стойкостью, а для нагрева — жаропрочные марки, например, боросиликатное стекло.

Основные виды лабораторной посуды

Пробирки

  • Прямые или конические;
  • С плоским или округлым дном;
  • Могут быть с делениями или без;
  • Используются для хранения, нагрева и проведения реакций.

Колбы

  • Конические (Эрленмейера) — подходят для перемешивания жидкостей;
  • Грушевидные — используются в органическом синтезе;
  • Круглодонные — применяются при нагревании;
  • Мерные — для точного измерения объема.

Стаканы

  • Разных объёмов — от 50 мл до 1000 мл;
  • С носиком для удобства переливания;
  • Используются для растворения, нагрева, хранения.

Бюретки и пипетки

  • Предназначены для дозированного добавления жидкостей;
  • Стеклянные или пластиковые;
  • Варианты с градуировкой или автоматической подачей.

Цилиндры мерные

  • Имеют точную шкалу;
  • Бывают стеклянные и пластиковые;
  • Используются для измерения объемов.

Воронки

  • Фильтрационные — для фильтрации веществ;
  • Делительные — для разделения несмешивающихся жидкостей;
  • Порошковые — для засыпания сухих веществ.

Материалы изготовления

Лабораторная посуда изготавливается из разных материалов в зависимости от цели использования:

Стекло

  • Боросиликатное (например, Pyrex) — устойчиво к термическим и химическим воздействиям;
  • Кварцевое стекло — выдерживает экстремально высокие температуры;
  • Свинцовое стекло — используется редко, но обеспечивает высокую прозрачность.

Пластик

  • Полипропилен (PP) — лёгкий, прочный, устойчив к большинству кислот и щелочей;
  • Полиэтилен (PE) — используется в основном для хранения;
  • Полиоксиметилен (POM) и PTFE — устойчивы к агрессивным реагентам;
  • Поликарбонат (PC) — для прочной и ударостойкой посуды.

Фарфор и керамика

  • Используются для тиглей, ступок, чашек для испарения;
  • Устойчивы к высоким температурам;
  • Не вступают в реакцию с большинством веществ.

Металл

  • Нержавеющая сталь, платина, никель — применяются при высоких температурах и агрессивных средах.

Как выбрать лабораторную посуду: практические советы

Выбор лабораторной посуды зависит от нескольких факторов:

Назначение

  • Для точных измерений подбирайте сертифицированные мерные колбы и бюретки;
  • Для работы с кислотами — посуду из химически стойкого стекла или PTFE;
  • Для хранения — пластиковые контейнеры с герметичными крышками.

Условия эксплуатации

  • При необходимости нагрева — только жаропрочное стекло или фарфор;
  • При частой транспортировке — пластиковая посуда, устойчивая к ударам;
  • При необходимости автоклавирования — изделия с маркировкой «Autoclavable».

Бюджет и срок службы

  • Стеклянная посуда дороже, но долговечнее;
  • Пластиковая — дешевле и легче, но быстрее изнашивается;
  • Учитывайте необходимость регулярной замены.

Производитель и сертификация

  • Предпочтение стоит отдавать проверенным брендам: Duran, Pyrex, VITLAB, Hirschmann, Eppendorf;
  • Обязательно наличие сертификатов качества и паспорта изделия.

Где приобретать лабораторную посуду

Приобретать лабораторную посуду можно у специализированных поставщиков:

Интернет-магазины и маркетплейсы

  • Удобны широким выбором;
  • Важно проверять наличие лицензий, сертификатов и репутацию продавца;
  • Подходят для малых и средних закупок.

Официальные дилеры производителей

  • Гарантия оригинальности продукции;
  • Возможность получить консультацию и документацию;
  • Часто доступны оптовые скидки.

Компании-дистрибьюторы лабораторного оборудования

  • Полный ассортимент — от посуды до сложных приборов;
  • Сервисное обслуживание;
  • Закупки по тендерам и договорам.

Лабораторная посуда, говорят эксперты, — это не просто вспомогательное оборудование, а важный инструмент, обеспечивающий точность, безопасность и эффективность лабораторных исследований. Подходя к выбору с учётом типа задач, условий эксплуатации и требований к качеству, можно создать надёжную и удобную лабораторную среду. А своевременное обновление и правильный уход за посудой помогут поддерживать высокий уровень исследований на протяжении многих лет.

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: обзор

обзор
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x