Лабораторная установка по изучению процесса экстрагирования представляет собой оборудование, предназначенное для исследования механического отделения растворимой фракции от частиц твердых тел с помощью растворителя. Такая установка позволяет изучать процессы экстракции в системе жидкость-жидкость и моделировать промышленные процессы.

Сфера применения

Устройство включает в себя емкость для твердого материала, сосуд для растворителя, систему перемешивания и фильтрации, а также средства контроля и автоматизации. Оборудование широко используется в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности для исследования и оптимизации процессов экстрагирования.

В учебных заведениях такие установки используются на лабораторных работах, где студенты на практике изучают процессы, происходящие в жидкостях: отделение твердых частиц с применением горячего и холодного растворителей, скорость и объем отделяемых фракций разного размера, эффективность экстрагирования в процессе перемешивания. С помощью фотоколориметра ученики учатся определять оптическую плотность растворов.

Преимущества

Учебные стенды изготавливают в соответствие со стандартами качества ФГОС ВО. Еще в стенах ВУЗа будущие специалисты имеют возможность получить реальную производственную практику на автоматизированном учебном оборудовании, которое по конструкции почти не отличается от промышленных установок, используемых на заводах.

Стенды выполнены из надежных и безопасных материалов, что обеспечивает стабильную и безотказную работу в течение многих лет. За безопасность студентов отвечают проверенные временем электрические и механические системы защиты. Установки имеют расширенный диапазон рабочих параметров для настройки различных форматов экстракции неорганических веществ. Оборудование отличается компактными размерами и небольшим весом, что обеспечивает простоту транспортировки и позволяет размещать его в небольших кабинетах.

Установки для экстракции имеют многоступенчатую конструкцию, благодаря чему можно моделировать различные процессы с разными видами жидкостей. Интеграция с компьютером позволяет мониторить ход эксперимента в реальном времени в удаленном формате, что очень важно для студентов на заочном и дистанционном обучении.

Купить лабораторную установку по изучению процесса экстрагирования можно в комплектации с программным обеспечением и методическими материалами.

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