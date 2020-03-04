Лайнер «Князь Владимир» открыл свой самый длинный черноморский круизный сезон с момента возобновления туристического сообщения по Чёрному морю.

Впервые за историю навигации лайнера «Князь Владимир» навигация судна начинается 1 марта и завершится только в конце октября 2020 года. Это будет самая продолжительная навигация с момента возобновления круизного сообщения на Чёрном море. Всего будет сделано 35 рейсов, — цитирует Турпортал Крыма сообщение пресс-службы компании «Черноморские круизы».

Например, как одна из акций — предложение приобрести путёвку на теплоход «Князь Владимир» в рассрочку и специальное предложение «2 места в подарок» на круизы в марте и апреле. Это даёт возможность семьям бесплатно взять в круиз двух детей в возврате до 14 лет при размещении в каюте двух взрослых, — указывают в пресс-службе компании.

В компании убеждены, что ранняя весна – «время максимального комфорта для посещения экскурсий». Кроме того, «весенних» пассажиров теплохода ждут акции и подарки.

В этом году пассажиры круизного судна могут отправиться в недельное турне Сочи – Новороссийск – Ялта — Севастополь – Сочи или продлить свой круиз до Абхазии.

СПРАВКА: Регулярное морское сообщение по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи стартовало в 2017 году. Тогда лайнер «Князь Владимир» совершил 18 рейсов. В 2019 году навигация стартовала в мае. Путешествие длилось 7-8 дней. По данным «Черноморских курортов», в прошлом сезоне лайнер перевёз около 4 тыс. пассажиров.