Ламинат: практичное покрытие с эстетикой натуральных материалов

FAQ — Часто задаваемые вопросы о ламинате

Можно ли укладывать ламинат на тёплый пол?

Да, но важно использовать ламинат, предназначенный для этой цели. Он должен быть с маркировкой «для тёплого пола» и иметь низкое тепловое сопротивление. Максимальная температура нагрева не должна превышать 27 °C. Подложка также должна быть совместима с тёплым полом.

Скрипит ламинат — в чём причина и что делать?

Основные причины скрипа:

неравномерное основание (пол неровный),

панели уложены слишком плотно к стенам без температурного зазора,

плохое качество замков или нарушена технология укладки.

Что делать: определить и устранить причину — чаще всего помогает демонтаж и укладка заново с выравниванием пола.

Что лучше: ламинат или кварцвинил?

Зависит от задач:

кварцвинил лучше переносит влагу, не боится воды вообще, служит дольше.

ламинат дешевле, выглядит более «по-домашнему», проще в монтаже.

Для ванной и кухни — кварцвинил, для гостиной и спальни — ламинат.

Как ухаживать за ламинатом?

Использовать мягкую влажную тряпку или швабру (без избытка воды).

Убирать песок и мелкий мусор — он царапает покрытие.

Не применять абразивные и агрессивные моющие средства.

Использовать специальные средства для ламината.

Как продлить срок службы ламината?

Правильно уложить (особенно — выровненное основание и зазоры).

Использовать качественную подложку.

Установить защиту на ножки мебели.

Не допускать длительного контакта с влагой.

Регулярно пылесосить, не используя щётки с жёсткой щетиной.

Можно ли укладывать ламинат на старый линолеум?

Да, при соблюдении условий:

линолеум должен быть ровным, без вздутий и трещин,

он не должен быть слишком мягким (чтобы не проседал),

использовать подходящую подложку.

Ламинат со временем тускнеет — это нормально?

Небольшое изменение цвета возможно при длительном воздействии солнечного света. Чтобы избежать этого:

выбирайте ламинат с UV-защитой,

используйте шторы или жалюзи на солнечной стороне.

Можно ли использовать пароочиститель для мытья ламината?

Не рекомендуется. Даже влагостойкий ламинат может деформироваться при длительном воздействии пара и высокой температуры. Лучше использовать слегка влажную тряпку и специализированные средства.