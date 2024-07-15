«Ландшафтные» пожары в Крыму. Счет идет уже на десятки выжженных гектаров

Как мы уже сообщали, начало недели «отметилось» масштабным «ландшафтным» пожаром в Крыму – близ поселка Коктебель горит порядка 20 гектаров сухостоя (пожар начался с 2 га). На месте работают более 100 специалистов, 23 единицы техники, также привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ведомства в составе 40 человек и 6 единиц техники.

И это не единственный «ландшафтный» пожар понедельника. С утра в Симферопольском районе, в садовом некоммерческом товариществе «Дружба» на площади 5 га также загорелась сухая растительность.

Из-за усиления ветра и труднодоступной местности дополнительно направлены силы МЧС России и техника сельского поселения. Создано 3 боевых участка, 2 на защиту домов, 1 на тушение лесопосадки. Угрозы жилым домам нет, – сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Всего от РСЧС привлечено: 31 человек, 11 единиц техники, из них от МЧС России 26 человек личного состава, 9 единиц техники.

И еще, как говорится, информация к размышлению: ежедневно пожарные 15 – 25 раз выезжают на тушение пожаров. Быстрому распространению огня способствует высокая температура воздуха и сильные порывы ветра.

В период с 12 по 14 июля подразделения ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» 41 раз привлекались для ликвидации возгораний сухой растительности. Рыбачье – 2 гектара, Переваловка – 0,5 га, Песчаное – 1 га… Список можно продолжать долго.

МЧС Республики Крым предупреждает:

Огонь может перекинуться на расположенные рядом объекты инфраструктуры, жилые дома и постройки!

Напомним, с 17 апреля на территории Республики установлен особый противопожарный режим.

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