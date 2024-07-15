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Возле Карадагского заповедника в у горит сухая растительность
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Возле Карадагского заповедника в Крыму горит сухая растительность

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:25 15.07.2024

Сухая растительность горит возле Карадагского заповедника в поселке Коктебель Республики Крым, сообщается в Telegram-канале администрации Феодосии.

Разгорается пожар у Карадагского заповедника. Администрацией города принимаются оперативные меры по оказанию помощи в локализации пожара. Просим всех неравнодушных жителей, которые находятся недалеко от места возгорания, подключиться к оказанию помощи — подвозу воды, огнеборцев к месту пожара на внедорожной технике, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым ТАСС сообщили, что сообщение о загорании сухой растительности в поселке Коктебель по улице Блока, 22 поступило в 11:06 мск. К месту направлено два отделения огнеборцев. Предварительная площадь пожара составила 2 га. 

источник: ТАСС

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