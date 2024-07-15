Возле Карадагского заповедника в Крыму горит сухая растительность

Разгорается пожар у Карадагского заповедника. Администрацией города принимаются оперативные меры по оказанию помощи в локализации пожара. Просим всех неравнодушных жителей, которые находятся недалеко от места возгорания, подключиться к оказанию помощи — подвозу воды, огнеборцев к месту пожара на внедорожной технике, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым ТАСС сообщили, что сообщение о загорании сухой растительности в поселке Коктебель по улице Блока, 22 поступило в 11:06 мск. К месту направлено два отделения огнеборцев. Предварительная площадь пожара составила 2 га.

источник: ТАСС