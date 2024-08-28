«Ландшафтный» пожар под Феодосией не потушен, но уже локализован

Выгорело 150 гектаров травы, лесной подстилки, кустарников, деревьев…

По состоянию на 09:00 28 августа «ландшафтный» пожар под Феодосией, в районе горного массива Тепе-Оба локализован.

Сотрудникам Главного управления МЧС России по Республике Крым во взаимодействии с Администрацией ГО Феодосия, представителями Старокрымского лесоохотничьего хозяйства, ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», Министерства обороны удалось стабилизировать ситуацию. Для оказания помощи была привлечена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по г. Севастополю, в тушении пожара участвовали волонтеры, – сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Всего за время ликвидации пожара совершено 112 сбросов вертолетами МЧС России МИ-8 более 550 тонн воды.

Погибших и пострадавших нет. А вот ущерб крымской природе нанесен нешуточный: площадь пожара составила 150 Га: лесной подстилки — 65 Га и сухой растительности — 85 Га.

Всего для тушения пожара привлекалось от РСЧС: 581 человек и 151 единица техники, в том числе 3 вертолета МИ-8.

Сегодня сотрудники МЧС России проводят окарауливание, проливку валежника и сгоревших пней. В горно-лесной местности проливают кромку хвойной подстилки для недопущения новых очагов возгорания.

Напомним, что «ландшафтный» пожар в районе горного хребта Тепе-Оба произошел 25 августа. Из-за сильного порывистого ветра пламя быстро распространялось, создав угрозу для СНТ «Рассвет» и «Волна» пгт. Орджоникидзе. Благодаря совместным усилиям пожарных распространения огня на жилую зону не допущено.

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