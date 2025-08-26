Ландшафтный пожар под Симферополем тушат веротлётами

Два вертолета МИ-8 МЧС России привлечены к тушению ландшафтного пожара вблизи села Мраморное, – сказано в сообщении.
Кроме того, специалисты уточнили, что предварительная площадь пожара за минувший час увеличилась до 3 гектаров.
По предварительной информации, площадь пожара составляет 3 га. Сухая, жаркая и ветреная погода способствует быстрому распространению огня, – добавили в МЧС.
Для защиты населенного пункта к месту направлена аэромобильная группировка МЧС России. Всего к тушению пожара привлечены 110 человек и 24 единицы техники, рассказали в пресс-службе ведомства.
источник: РИА Новости Крым
