Ландшафтный пожар под Симферополем тушат веротлётами

Два вертолета МИ-8 МЧС России привлечены к тушению ландшафтного пожара вблизи села Мраморное, – сказано в сообщении.

Кроме того, специалисты уточнили, что предварительная площадь пожара за минувший час увеличилась до 3 гектаров.

По предварительной информации, площадь пожара составляет 3 га. Сухая, жаркая и ветреная погода способствует быстрому распространению огня, – добавили в МЧС.

Для защиты населенного пункта к месту направлена аэромобильная группировка МЧС России. Всего к тушению пожара привлечены 110 человек и 24 единицы техники, рассказали в пресс-службе ведомства.

источник: РИА Новости Крым