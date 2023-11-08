«Ландшафтный» пожар в Белогорском районе Крыма тушили три часа

МЧС Республики Крым напоминает об опасности «ландшафтных» пожаров. Их тушение осложняет не только рельеф (часто возгорания происходят в горно-лесной местности), но и погодные условия, например, сильный ветер.

Накануне днем (в 12:43) на оперативный пульт пожарной охраны поступил следующий сигнал о пожаре в районе селе Павловка (Белогорский район). На открытой территории загорелась сухая трава и кустарник. Сильный, порывистый ветер способствовал быстрому распространению огня.

Сотрудники МЧС оперативно подали ствол «Б», также с применением хлопушек и ранцев «Ермак» в течение 3 часов локализовали и ликвидировали возгорание, — сообщили в МЧС РК.

Отметим, что для того, чтобы остановить распространения огня, пришлось использовать два трактора Васильевского сельского поселения для проведения опашки. Пострадавших на этом «ландшафтном» нет, причины происшествия устанавливают эксперты.

Фото: МЧС РК.