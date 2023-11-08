Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | «Ландшафтный» пожар в Белогорском районе Крыма тушили три часа
актуально в республике
«Ландшафтный» пожар в Белогорском районе тушили три часа

«Ландшафтный» пожар в Белогорском районе Крыма тушили три часа

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:18 08.11.2023

МЧС Республики Крым напоминает об опасности «ландшафтных» пожаров. Их тушение осложняет не только рельеф (часто возгорания происходят в горно-лесной местности), но и погодные условия, например, сильный ветер.

«Ландшафтный» пожар в Белогорском районе Крыма тушили три часа

Накануне днем (в 12:43) на оперативный пульт пожарной охраны поступил следующий сигнал о пожаре в районе селе Павловка (Белогорский район). На открытой территории загорелась сухая трава и кустарник. Сильный, порывистый ветер способствовал быстрому распространению огня.

Сотрудники МЧС оперативно подали ствол «Б», также с применением хлопушек и ранцев «Ермак» в течение 3 часов локализовали и ликвидировали возгорание, — сообщили в МЧС РК.

Отметим, что для того, чтобы остановить распространения огня, пришлось использовать два трактора Васильевского сельского поселения для проведения опашки. Пострадавших на этом «ландшафтном» нет, причины происшествия устанавливают эксперты.

Узнайте больше:  Пожар в городе Саки. Раскаленная сковородка едва не уничтожила квартиру

«Ландшафтный» пожар в Белогорском районе Крыма тушили три часа

Фото: МЧС РК.

Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.