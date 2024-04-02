«Ландшафтный» пожар в районе крымского села Ильичево тушили полтора часа

Сотрудники «Пожарной охраны Республики Крым» продолжают вести борьбу с возгораниями сухой растительности на открытых территориях. Сегодня в 01:18 поступил сигнал о возгорании сухостоя в селе Ильичево (Советский район).

По прибытии выяснилось, что на открытой территории горит сухая растительность и камыш. Огнеборцы проложили рукавные линии и ликвидировали пожар в течение 1,5 часов. Площадь его составила 800 кв. метров. Пострадавших нет. Причины устанавливаются, — сообщили в МЧС РК.

Напомним, с 1 апреля в Крыму установлен летний пожароопасный сезон. Соответствующее постановление утверждено Советом министров Республики Крым 4 марта 2024 года.

В пожароопасный сезон категорически запрещается: разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем, курить, бросать горящие спички и окурки в не предусмотренных для этого местах; нельзя оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал; запрещено выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.