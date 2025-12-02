Ларису Долину ждут в Госдуме — чтобы обсудить аферы на вторичном рынке

Певица Лариса Долина примет участие в круглом столе в Госдуме, где депутаты будут обсуждать методы борьбы с мошенничеством на вторичном рынке, сообщает

Создана рабочая группа по защите прав граждан при сделках с недвижимостью. Первое заседание намечено на 17 декабря. В мероприятиии примут участие представители Минюста, Росреестра, банков, депутаты, юристы, адвокаты, правозащитники, страховщики, блогеры. В числе участников мероприятия — народная артистка РФ Лариса Долина.

В последнее время участились случаи, когда собственники квартир продают квартиры, а затем пытаются вернуть недвижимость, заявляя, что оформили сделку под влиянием мошенников, отметил Дмитрий Свищев. Нередко в таких спорах суды занимают сторону продавца, при этом добросовестный покупатель лишается и денег, и квартиры. История с квартирой Ларисы Долины стала громким прецедентом. Схему, которую использовали мошенники, начали называть «эффект Долиной».

На круглом столе обсудят слабые места в законодательстве и способы защиты добросовестных покупателей. Предлагается внести в законодательство поправки о «презумпции добросовестности покупателя». Кроме того, обсуждается возможность использования эскроу-счетов при сделках на вторичном рынке с периодом охлаждения до 6 месяцев.

Напомним, Лариса Долина в 2024 году продала квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. Рыночная цена недвижимости значительно выше — 236 млн рублей. После этого певица заявила, что заключила сделку под влиянием аферистов. Полагая, что общается с сотрудниками правоохранительных органов, Лариса Долина передала деньги от продажи квартиры и сбережения курьеру, а также перевела деньги на «безопасные счета». Затем певица подала иск в суд. Ей удалось оспорить сделку, однако покупательница квартиры Полина Лурье осталась и без денег, и без жилья. Она пытается добиться возврата средств через суд.

источник: ЦИАН