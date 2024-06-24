Ласточкино гнездо в Крыму — в топе популярных мест для самых потрясающих селфи

1. На первом месте оказался лед озера Байкал, который выбрали 30% голосовавших. Фотографии действительно получаются потрясающие, да добраться не так сложно: можно начать путешествие, приехав в Иркутск, а можно — в Улан-Удэ

2. На втором месте «Ласточкино гнездо» в Крыму, выбор 21% подписчиков. На этом фоне снимались многие поколения отдыхающих, а вот теперь это можно сделать совершенно самостоятельно. Просто приехать в город Ялта — оттуда до известной достопримечательности ходит общественный транспорт.

3. На третьем месте Русский мост во Владивостоке, выбор 15% участников голосования. Неудивительно, что здесь делают столько селфи — мост считается символом не только Владивостока, но и всего региона.

4. На четвертом месте — алмазный карьер «Мир» в Якутии, который пришелся по душе 14% участников голосования. Этот крупный рукотворный карьер в глубину имеет 500 метров, а в диаметре — более километра.

5. Стрелка Васильевского острова в городе Санкт-Петербург собрала 7% голосов. Это то самое место, где можно сделать одно из лучших фото на фоне глади Невы.

6. За каньон «Рускеала» высказались 6 % участников голосования. Сюда можно добраться на специальном «ретро-поезде», а можно — из города Сортавала, от которого Рускеала — на расстоянии 32 км.

7. Гору Богдо в Астраханской области выбрали 5 % подписчиков. Лучше всего фотографироваться здесь весной, в период цветения тюльпанов. Но и в другое время здесь потрясающие пейзажи.

8. Город Выборг и его башни – выбор 4% всех голосовавших. В выборгском Кремле можно сделать интересные селфи, особенно во время исторического фестиваля, который здесь проходит каждое лето.