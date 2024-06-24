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Ласточкино гнездо в у — в топе популярных мест для самых потрясающих селфи
фото: pikist.com

Ласточкино гнездо в Крыму — в топе популярных мест для самых потрясающих селфи

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:42 24.06.2024

1. На первом месте оказался лед озера Байкал, который  выбрали 30% голосовавших. Фотографии действительно получаются потрясающие, да добраться не так сложно: можно начать путешествие, приехав в Иркутск, а можно — в Улан-Удэ

2. На втором месте «Ласточкино гнездо» в Крыму, выбор 21% подписчиков.   На этом фоне снимались многие поколения отдыхающих, а вот теперь это можно сделать совершенно самостоятельно.  Просто приехать в город Ялта — оттуда до известной достопримечательности ходит общественный транспорт.

3. На третьем месте Русский мост во Владивостоке, выбор  15% участников голосования.   Неудивительно, что здесь делают столько селфи — мост считается символом не только Владивостока, но и всего региона.

4. На четвертом месте — алмазный карьер «Мир» в Якутии,  который пришелся по душе 14% участников голосования.  Этот крупный рукотворный карьер в глубину имеет  500 метров, а в диаметре — более километра.

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5. Стрелка Васильевского острова в городе Санкт-Петербург  собрала 7% голосов.   Это то самое место, где можно сделать одно из лучших фото на фоне глади Невы.

6. За каньон «Рускеала» высказались  6 % участников голосования.   Сюда можно добраться на специальном «ретро-поезде», а можно — из города Сортавала,  от которого Рускеала — на расстоянии 32 км.

7. Гору Богдо в Астраханской области выбрали 5 % подписчиков.   Лучше всего фотографироваться здесь весной, в период цветения тюльпанов.  Но и в другое время здесь потрясающие пейзажи.

8. Город Выборг и его башни – выбор 4%  всех голосовавших.   В выборгском Кремле можно сделать интересные селфи, особенно во время исторического фестиваля, который здесь проходит каждое лето.

9. Ледокол «Ленин» в Мурманске как фон для селфи выбрали 2 % подписчиков.  Это первый в мире атомный ледокол, который прошел путь, равный 30-ти кругосветным путешествиям по экватору.

10. За вулкан Креницына на Курильских островах проголосовал 1% участников опроса. Странно, что так мало, ведь это место — в списке «Ста чудес России». Это одновременно остров в острове и вулкан в вулкане.   Добраться сюда непросто, однако это стоит того.

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