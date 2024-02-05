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Лавина в горах – не выдумка, а реальная опасность. На Чатыр-Даге двое пострадавших

Лавина в горах Крыма – не выдумка, а реальная опасность. На Чатыр-Даге двое пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:16 05.02.2024

Вчера днем в службу спасения поступило сообщение о том, что в результате схода снежной массы в Холодном кулуаре на горе Чатыр-Даг пострадали двое лыжников.

По сигналу выехали 10 сотрудников из числа Алуштинского и Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Прибыв к Ангарскому перевалу, они выдвинулись к пострадавшим. Добравшись к лыжникам, спасатели выяснили, что один из них получил травму груди и руки. Они оказали ему первую помощь. Далее его на носилках в пешем порядке транспортировали до дороги Тисового ущелья, после чего на квадроцикле доставили к Ангарскому перевалу и передали медработникам. Второй пострадавший с травмой руки смог самостоятельно в сопровождении товарищей добраться до места подъезда «Скорой помощи», — сообщили в МЧС РК.

Лавина в горах Крыма – не выдумка, а реальная опасность. На Чатыр-Даге двое пострадавших

Отметим, что лавины в горах Крыма – не редкость, особенно, в такие «погодные окна», когда сходятся все условия: оттепель, ветер, большие массы мокрого снега.

Узнайте больше:  За прошедшие сутки «КРЫМ-СПАС» дважды эвакуировал автомобили из снежных заносов

Лавина в горах Крыма – не выдумка, а реальная опасность. На Чатыр-Даге двое пострадавших

Фото: КРЫМ-СПАС.

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