Лавина в горах Крыма – не выдумка, а реальная опасность. На Чатыр-Даге двое пострадавших

Вчера днем в службу спасения поступило сообщение о том, что в результате схода снежной массы в Холодном кулуаре на горе Чатыр-Даг пострадали двое лыжников.

По сигналу выехали 10 сотрудников из числа Алуштинского и Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Прибыв к Ангарскому перевалу, они выдвинулись к пострадавшим. Добравшись к лыжникам, спасатели выяснили, что один из них получил травму груди и руки. Они оказали ему первую помощь. Далее его на носилках в пешем порядке транспортировали до дороги Тисового ущелья, после чего на квадроцикле доставили к Ангарскому перевалу и передали медработникам. Второй пострадавший с травмой руки смог самостоятельно в сопровождении товарищей добраться до места подъезда «Скорой помощи», — сообщили в МЧС РК.

Отметим, что лавины в горах Крыма – не редкость, особенно, в такие «погодные окна», когда сходятся все условия: оттепель, ветер, большие массы мокрого снега.

Фото: КРЫМ-СПАС.