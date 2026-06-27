Лавочки и площадки: чего хотят жители на общественных территориях Крыма

В Крыму продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По итогам 6-го всероссийского онлайн-голосования для благоустройства определены 9 общественных территорий республики. Главным критерием в этой работе являются пожелания местных жителей. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал заместитель директора АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым», член штаба Народного фронта в Крыму Олег Бышук.

Спикер добавил, что в прошлом году десятки общественных и сотни дворовых территорий Крыма были благоустроены.

В этом году будет чуть меньше, но в любом случае финансирование продолжается, объекты будут благоустроены. И на следующий год те, кто не попал в этом году, будут также участвовать в конкурсе. И либо будут благоустроены как участники конкурса, либо за региональные или федеральные дополнительные средства, — заверил он.

По словам представителя Народного фронта, процесс реализации программы всегда проходит в тесном взаимодействии с жителями благоустраиваемых объектов.

Мы спрашиваем мнение граждан. Если есть какие-то моменты, которые можно изменить в процессе благоустройства — мы требуем администрации внести изменения. Зачастую идут на встречу. Мы выезжаем по всему Крыму с 2020 года, у нас не было таких вопиющих случаев, когда что-то люди чего-то хотели и администрации не сделали, такого еще ни разу не было. Были такие моменты, когда дорожку проложили прямо, а люди привыкли ходить по диагонали. Вот это часто бывает, — рассказал Олег Бышук.

По его словам, основные пожелания, которые высказывают люди, это – установка лавочек в тени, безопасность детских площадок, доступность территорий отдыха для маломобильных граждан, наличие освещения.

Зоны отдыха, лавочки с тенью — самое основное, что просят в Крыму. Потому что лавочки без деревьев и без навесов в летний период никому не нужны, там не посидишь. Зона отдыха для детей, детская площадка, чтобы там была какая-то активность, чтобы дети могли побегать. Также доступность, чтобы можно было подъехать маломобильным людям. Чтобы с коляской можно было пройти, не испытывая трудностей. Ну а также это качество детских площадок, чтобы они были не травмоопасными, сертифицированными. И освещение, — разъяснил собеседник.

По его информации, администрации муниципалитетов максимально стараются обеспечить благоустроенные территории видеонаблюдением.

Значительно больше в Крыму благоустроено придомовых территорий, отметил он.

Каждый год почти сотни объектов благоустраиваются. И даже назвать количество благоустроенных по каждому муниципальному району сегодня уже сложно. Более 50% самых плохих и разбитых уже точно благоустроены. В Симферополе уже из двора в двор мы можем пройти и посмотреть – в некоторых микрорайонах детские площадки, асфальт, который переходит из одного двора в другой. Это уже благоустройство не дворов, а практически кварталов. Минимальный перечень, опять же, это — лавочки, освещение, асфальтирование, тротуары, — заключил Олек Бышук.

источник: РИА Новости Крым

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