«Лайфхак» от крымчанина: как «подарить» государству свою иномарку

В Симферопольском районе местный житель приговорен к обязательным работам за повторное нетрезвое вождение. Суд установил, что подсудимый, будучи привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, после употребления алкоголя, находясь в селе Красная Зорька, вновь сел за руль автомобиля «Шкода Фабия». Осужденный двигался в сторону села Новый Сад, где был остановлен сотрудниками ДПС и отстранен от управления транспортным средством.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 180 часам обязательных работ с лишением права управления транспортным средством сроком на 2 года, — сообщили в прокуратуре.

Автомобиль «Шкода Фабия», принадлежащий подсудимому, конфискован в доход государства.