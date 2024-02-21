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«Лайфхак» от крымчанина: как «подарить» государству свою иномарку
Фото: прокуратура РК

«Лайфхак» от крымчанина: как «подарить» государству свою иномарку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:42 21.02.2024

В Симферопольском районе местный житель приговорен к обязательным работам за повторное нетрезвое вождение. Суд установил, что подсудимый, будучи привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, после употребления алкоголя, находясь в селе Красная Зорька, вновь сел за руль автомобиля «Шкода Фабия». Осужденный двигался в сторону села Новый Сад, где был остановлен сотрудниками ДПС и отстранен от управления транспортным средством.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 180 часам обязательных работ с лишением права управления транспортным средством сроком на 2 года, — сообщили в прокуратуре.

Автомобиль «Шкода Фабия», принадлежащий подсудимому, конфискован в доход государства.

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