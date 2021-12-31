реклама крым
Горячие новости
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | Лазерная гравировка на металле – торжество технологии и уникальность дизайна

crimeapress_news



реклама в крыму
Лазерная гравировка на металле – торжество технологии и уникальность дизайна
фото: npf-specmash.ru

Лазерная гравировка на металле – торжество технологии и уникальность дизайна

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 9:34 31.12.2021

Лазерная гравировка – относительно новая технология. В ее основе тонкое воздействие на предметы сфокусированного лазерного луча. Заметим, без механического контакта с резаком, деформации поверхности. Результат – впечатляющий. Поэтому лазерная гравировка на металле востребована в современном дизайне. Изображения, товарные знаки, логотипы – самые распространенные направления. АО «НПФ «СПЕЦМАШ» предлагает как раз такую обработку. «Фишка» — в рельефе гравировки, создающей 3D эффект. К достоинствам технологии также отнесем:

  • универсальность работы с видами материалов (любых металлов),
  • тщательный, хорошо видимый контур изображения, контрастность надписи,
  • четко выписанные мельчайшие детали и полутона,
  • эстетический вид готового изделия, его долговечность.

Кроме того, после такой гравировки не потребуется ни малейшая дополнительная обработка. Профессионализм и качество – гарантированы. Каждому клиенту – индивидуальный подход и комплексные предложения: от разработки чертежей и технической документации до макетов и образцов, от эскизов (в том числе электронных) до конечного результата. А это может быть (именно на металле):

  • надписи (подписи) и названия,
  • компактно размещенная информация,
  • шильды и логотипы.

Есть различные методы нанесения лазерного изображения: растровый, векторный. В основе каждого – компьютерные технологии и максимальная точность алгоритмов. Человеческий фактор исключен. Векторный метод гравировки несколько производительнее, но за счет работы по выверенным, заданным линиям (векторам) исключает изменение толщины «резца» — лазерного луча. Растровый метод – последовательный, с определенным шагом. Головка лазера перемещается в плоскости, а затем поднимается вверх и опускается вниз. Так создается «объем» — тот самый 3D эффект на металле.

Производство АО «НПФ «СПЕЦМАШ» оснащено волоконным лазерным маркером TOR TT 50. Это универсальный станок для гравировки и маркировки по различным материалам с неорганическими наполнителями или красителями. Современное лазерное оборудование, которым оснащен наш технологический парк, располагает возможностью выполнять высокоточную маркировку, обеспечивая высокое качество прорисовки надписей и изображений на любых материалах, — озвучивают алгоритм своей работы специалисты компании. 

Получить онлайн консультацию можно на сайте npf-specmash.ru, достаточно оставить заявку с указанием контактной информации. Здесь же можно ознакомится с портфолио мастеров «НПФ «СПЕЦМАШ» и образцами готовой продукции.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.