Лазерная гравировка на металле – торжество технологии и уникальность дизайна

Лазерная гравировка – относительно новая технология. В ее основе тонкое воздействие на предметы сфокусированного лазерного луча. Заметим, без механического контакта с резаком, деформации поверхности. Результат – впечатляющий. Поэтому лазерная гравировка на металле востребована в современном дизайне. Изображения, товарные знаки, логотипы – самые распространенные направления. АО «НПФ «СПЕЦМАШ» предлагает как раз такую обработку. «Фишка» — в рельефе гравировки, создающей 3D эффект. К достоинствам технологии также отнесем:

универсальность работы с видами материалов (любых металлов),

тщательный, хорошо видимый контур изображения, контрастность надписи,

четко выписанные мельчайшие детали и полутона,

эстетический вид готового изделия, его долговечность.

Кроме того, после такой гравировки не потребуется ни малейшая дополнительная обработка. Профессионализм и качество – гарантированы. Каждому клиенту – индивидуальный подход и комплексные предложения: от разработки чертежей и технической документации до макетов и образцов, от эскизов (в том числе электронных) до конечного результата. А это может быть (именно на металле):

надписи (подписи) и названия,

компактно размещенная информация,

шильды и логотипы.

Есть различные методы нанесения лазерного изображения: растровый, векторный. В основе каждого – компьютерные технологии и максимальная точность алгоритмов. Человеческий фактор исключен. Векторный метод гравировки несколько производительнее, но за счет работы по выверенным, заданным линиям (векторам) исключает изменение толщины «резца» — лазерного луча. Растровый метод – последовательный, с определенным шагом. Головка лазера перемещается в плоскости, а затем поднимается вверх и опускается вниз. Так создается «объем» — тот самый 3D эффект на металле.

Производство АО «НПФ «СПЕЦМАШ» оснащено волоконным лазерным маркером TOR TT 50. Это универсальный станок для гравировки и маркировки по различным материалам с неорганическими наполнителями или красителями. Современное лазерное оборудование, которым оснащен наш технологический парк, располагает возможностью выполнять высокоточную маркировку, обеспечивая высокое качество прорисовки надписей и изображений на любых материалах, — озвучивают алгоритм своей работы специалисты компании.

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