Лазертаг — военно-тактическая игра со многими составляющими. Для взрослых и детей

«Что такое лазертаг?» — спросят несведущие. «Лучше раз сыграть, чем сто раз об этом рассказать!» — ответят знатоки дела и, наверняка, заманят спрашивавшего на » сеанс» этой игры. А затем, как показывает практика, сценарий часто развивается по предсказуемому маршруту: единожды сразившись с противников в лазерном бою (именно так обозначается суть лазертага), новичок быстро перерастает этот статус, превращаясь в заядлого поклонника этой игры, который уже в свою очередь на вопросы несведующих предлагает практику, а не теорию.

Почему так? Да потому, что лазертаг сегодня бьёт рекорды популярности среди тех, кто ценит активные военно-технические, спортивные игры «оффлайн» максимально «взаправдашние» по своей атрибутике и сценариям.

Лазертаг: когда возраст не имеет значения. Ну почти…

Скажете, пейнтбол и страйкбол есть для того, чтобы побегать по полю с винтовкой наперевес? Бесспорно. Но! У лазертага есть ряд преимуществ, которые позволяют ему быть игрой… что называется… для каждого. По той простой причине, что оружие в лазертаге — винтовки, автоматы, пистолеты — ведут «стрельбу» лазерными лучами, не причиняющими физического дискомфорта игрокам (в отличие от пейнтбольных шариков). Именно поэтому игра становится всё более популярной в качестве забавы для всей семьи, разновозрастных компаний и т.д. — когда на одном поле взрослые «воюют» рука об руку с детьми.

Что ещё нужно знать о лазертаге, чтобы на досуге выбрать именно его для развлечения?

В частности то, что:

эта игра из тех, которые с точки зрения масштаба «просят» ни в чём себе не отказывать. Она может разворачиваться как в ограниченном пространстве (в помещениях закрытого типа) — это аренный лазертаг, так и на открытой местности — это внеаренный лазертаг.

у этой игры масса сценариев: от сражений «за мир» до битв с тёмными силами. Главное тут — не ошибиться с выбором компании, которая организует лазерные бои.

оружие, используемое в лазертаге, максимально приближено по своим характеристикам к реальному. Недаром в ряде стран лазерный бой используют для тактической и огневой подготовки в профильном обучении военнослужащих.

игра — не травматична. Инфракрасные лучи попадают в датчики, которые надеваются на тело и голову игроков. Поэтому, к слову, лазертаг считается самой безобидной игрой из себе подобных.

Лазертаг — для маленькой и большой компании

Сколько человек может одновременно «завоёвывать Вселенную», играя в лазертаг? От шести до 15, говорят специалисты, — идеальный вариант.

Преимущество игры ещё и в том, что к участию допускаются участники любого возраста, начиная с 6 лет, — отмечают в киевском клубе «Гепард», организующим лазертаг как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках.

И ещё: лазертаг весьма демократичная игра с точки зрения времени, которое можно провести «на поле битвы». Так, к примеру, в уже упомянутом клубе «Гепард» можно заказать «сценарий» и на 10 минут, и на 180! В зависимости от уровня игроков, их возраста, энтузиазма и силы желания «показать всем, кто здесь герой».