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Лечение по сертификату СВО в санаториях - что нужно знать
источник иллюстрации: sochi-magadan.ru

Лечение по сертификату СВО в санаториях — что нужно знать

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 19:38 28.07.2025

Санаторно-курортное лечение играет важную роль в реабилитации и восстановлении здоровья граждан, участвовавших в специальной военной операции (СВО), а также членов их семей. Для того чтобы каждый санаторий для участников СВО был максимально доступен, государство разработало специальный механизм – сертификат СВО, дающий право на бесплатное или льготное пребывание в таких учреждениях. В этом материале подробно рассмотрим, что такое сертификат СВО, как его получить, какие заболевания можно лечить в санаториях и какие услуги они предоставляют.

Что представляет собой сертификат СВО

Сертификат СВО – это документ, подтверждающий право военнослужащего или иного участника СВО на бесплатное или льготное санаторно-курортное лечение. Он выдаётся государственными органами и используется для полной или частичной оплаты путёвки в санаторий.

Форма сертификата может быть как бумажной, так и электронной, в зависимости от региона и ведомства, выдавшего документ. Как правило, в нём указываются:

  • ФИО получателя;
  • статус (участник СВО, инвалид вследствие ранения, член семьи погибшего и др.);
  • период действия сертификата;
  • перечень услуг или лимит средств, которые можно потратить на санаторное лечение.

Сертификат СВО даёт возможность пройти курс реабилитации в профильных учреждениях, не оплачивая услуги самостоятельно или оплачивая их частично.

Кто имеет право на получение сертификата

Право на получение сертификата СВО имеют следующие категории граждан:

  1. Военнослужащие и добровольцы, принимавшие участие в СВО.
  2. Граждане, получившие ранения, контузии или иные увечья во время участия в СВО.
  3. Инвалиды вследствие участия в СВО.
  4. Члены семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач СВО.

Для каждой категории предусмотрен свой порядок оформления документа и перечень льгот.

Как получить сертификат СВО

Процесс получения сертификата может различаться в зависимости от региона, но общая схема выглядит следующим образом:

  1. Сбор документов. Необходимо подготовить паспорт, документы, подтверждающие участие в СВО (справки из воинской части, удостоверение участника СВО и др.), а также медицинские заключения о необходимости санаторно-курортного лечения.
  2. Подача заявления. Обратиться можно в военный комиссариат, многофункциональный центр (МФЦ), органы социальной защиты или ведомство, к которому прикреплён участник СВО. В некоторых случаях заявление можно подать через портал «Госуслуги».
  3. Рассмотрение и одобрение. Заявка рассматривается компетентными органами в течение 10–30 дней. При положительном решении выдаётся сертификат в бумажном или электронном виде.
  4. Выбор санатория. После получения документа гражданин может выбрать санаторий из перечня учреждений, участвующих в государственной программе.

Важно учитывать, что сертификат имеет ограниченный срок действия – обычно от 6 месяцев до 1 года, и его нужно использовать в установленный период.

Какие заболевания лечат по сертификату СВО

Санатории, принимающие граждан по сертификату СВО, ориентированы на широкий спектр заболеваний и состояний, требующих комплексной реабилитации. Чаще всего это:

  • заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, последствия травм);
  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • заболевания нервной системы (неврозы, последствия стрессов, травм головы и позвоночника);
  • болезни органов дыхания;
  • заболевания желудочно-кишечного тракта;
  • эндокринные нарушения (сахарный диабет и др.);
  • заболевания кожи и посттравматические рубцовые изменения.

Кроме того, санатории принимают на восстановительное лечение пациентов после ранений, операций, контузий, а также тех, кто нуждается в психологической и физиотерапевтической помощи.

Какие услуги предоставляют санатории

Санаторно-курортные учреждения, работающие по сертификатам СВО, предоставляют комплексные услуги, направленные на физическое и психологическое восстановление.

Медицинские услуги

  • Лечебные процедуры: физиотерапия, бальнеолечение, грязелечение, массаж.
  • Диагностика и консультации узких специалистов.
  • Программы восстановления после травм и операций.
  • Индивидуальные схемы лечения для пациентов с хроническими заболеваниями.

Реабилитационные программы

  • Физическая реабилитация: лечебная физкультура, занятия с реабилитологами.
  • Психологическая помощь, включая групповые и индивидуальные консультации.
  • Социальная адаптация для участников СВО и членов их семей.

Общесанаторные услуги

  • Проживание в комфортабельных номерах.
  • Пятиразовое или диетическое питание.
  • Организация досуга и культурных мероприятий.
  • Возможность отдыха на природе и профилактических прогулок.

В зависимости от профиля санатория и состояния пациента, программа может включать дополнительные методы, такие как ингаляции, гидротерапия, спелеотерапия, использование минеральных вод и климатотерапия.

Преимущества лечения по сертификату СВО

  1. Бесплатность или значительная скидка. Держатель сертификата может пройти курс реабилитации без финансовых затрат.
  2. Комплексный подход. Восстановительные мероприятия затрагивают как физическое, так и психологическое здоровье.
  3. Доступность лучших учреждений. Многие ведущие санатории страны участвуют в программе.
  4. Персональные программы лечения. Подбираются с учётом травм, хронических заболеваний и психологического состояния.

Возможные сложности при оформлении и использовании сертификата

Несмотря на государственную поддержку, иногда возникают трудности:

  • ограниченное количество мест в санаториях, участвующих в программе;
  • длительные сроки ожидания рассмотрения заявления и предоставления путёвки;
  • необходимость сбора большого пакета документов;
  • региональные различия в порядке оформления.

Чтобы избежать задержек, рекомендуется заранее уточнить перечень необходимых документов и список санаториев, принимающих сертификаты СВО.

В целом: сертификат СВО – это реальная возможность получить качественное санаторно-курортное лечение и пройти полноценную реабилитацию без значительных финансовых затрат. Государственная программа охватывает широкий спектр заболеваний и помогает участникам СВО и их семьям быстрее восстановить здоровье и силы.

Выбор подходящего санатория и своевременное оформление сертификата позволяют воспользоваться лучшими условиями и услугами ведущих реабилитационных учреждений страны.

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