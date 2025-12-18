Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Легализация гостевых домов в Севастополе: город участвует в масштабном эксперименте
Новости Республики
Легализация гостевых домов в Севастополе: город участвует в масштабном эксперименте
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Легализация гостевых домов в Севастополе: город участвует в масштабном эксперименте

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:13 18.12.2025

Севастополь участвует в масштабном эксперименте, охватывающем 17 регионов Российской Федерации. Он подразумевает обязательную классификацию всех гостевых домов, которая обеспечит их соответствие современным стандартам качества и безопасности. Каждому объекту размещения, который зарегистрируется в Реестре, будет присвоен уникальный номер, который необходимо будет указывать в рекламных объявлениях и на сайтах-агрегаторах. Таким образом, потребители смогут выбрать безопасные и проверенные места для проживания.

47 севастопольских гостевых домов уже прошли самооценку и включились в Единый реестр классифицированных средств размещения.

Легализация гостевых домов в Севастополе открывает возможности для севастопольских объектов размещения выйти из «серой зоны». Это не только значительно увеличивает номерной фонд региона, но и способствует повышению уровня сервиса. Каждый легализованный объект будет обязан пройти классификацию, что впоследствии повысит доверие туристов и качество обслуживания, — отметила и.о. начальника управления туризма Мария Ветлицкая.

По поручению губернатора Михаила Развожаева управление туризма проводит регулярные разъяснительные мероприятия и консультирует владельцев гостевых домов о новых правилах и нормах. Это не только помогает владельцам лучше понять законодательство, но и дает возможность получить обратную связь от представителей бизнеса.

Узнайте больше:  В ночь на 22 декабря в Крыму можно будет увидеть пик звездопада

Управление туризма готово оказать помощь и индивидуальные консультации всем заинтересованным владельцам. Для получения информации можно обращаться по телефону 8 (8692) 24-20-20.

Отметим, что гостевые дома, не включенные в реестр, с 1 января 2026 года не смогут размещать информацию о себе на онлайн-сервисах и легально оказывать услуги, так как их деятельность будет признана нелегальной.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.