Легализация гостевых домов в Севастополе: город участвует в масштабном эксперименте

Севастополь участвует в масштабном эксперименте, охватывающем 17 регионов Российской Федерации. Он подразумевает обязательную классификацию всех гостевых домов, которая обеспечит их соответствие современным стандартам качества и безопасности. Каждому объекту размещения, который зарегистрируется в Реестре, будет присвоен уникальный номер, который необходимо будет указывать в рекламных объявлениях и на сайтах-агрегаторах. Таким образом, потребители смогут выбрать безопасные и проверенные места для проживания.

47 севастопольских гостевых домов уже прошли самооценку и включились в Единый реестр классифицированных средств размещения.

Легализация гостевых домов в Севастополе открывает возможности для севастопольских объектов размещения выйти из «серой зоны». Это не только значительно увеличивает номерной фонд региона, но и способствует повышению уровня сервиса. Каждый легализованный объект будет обязан пройти классификацию, что впоследствии повысит доверие туристов и качество обслуживания, — отметила и.о. начальника управления туризма Мария Ветлицкая.

По поручению губернатора Михаила Развожаева управление туризма проводит регулярные разъяснительные мероприятия и консультирует владельцев гостевых домов о новых правилах и нормах. Это не только помогает владельцам лучше понять законодательство, но и дает возможность получить обратную связь от представителей бизнеса.

Управление туризма готово оказать помощь и индивидуальные консультации всем заинтересованным владельцам. Для получения информации можно обращаться по телефону 8 (8692) 24-20-20.

Отметим, что гостевые дома, не включенные в реестр, с 1 января 2026 года не смогут размещать информацию о себе на онлайн-сервисах и легально оказывать услуги, так как их деятельность будет признана нелегальной.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя