«Легенда» учений МЧС в Симферополе: загорелся кинотеатра им. Шевченко

По информации ГУ МЧС России по РК, в Симферополе, в здании кинотеатра им. Шевченко прошли пожарно-тактические учения по 3-му рангу сложности.

По тактическому замыслу, пожара возник в результате короткого замыкания электропроводки в кинозале на 3-м этаже. Создались условия распространения огня на всю площадь помещения и за его пределы. Пожар сопровождался интенсивными тепловыми потоками и сильным задымлением, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Сотрудники кинотеатра отработали алгоритм действий при возникновении возгорания: организовали эвакуацию посетителей, вызов огнеборцев и тушение первичными средствами.

Боевые расчёты Симферпольского гарнизона МЧС России прибыли в установленное время, провели боевое развёртывание, организовали штаб пожаротушения и сформировали звенья ГДЗС. В ходе разведки, был найден один пострадавший, он не смог самостоятельно покинуть здание, поэтому был эвакуирован огнеборцами с помощью самоспасателя.

Магистральные рукавные линии были поданы для тушения возгорания и защиты соседних зданий до локализации и окончательной ликвидации пожара. Всего в учениях приняло участие 19 единиц техники и 72 человека личного состава.