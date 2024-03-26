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«Легенда» учений МЧС в Симферополе: загорелся кинотеатра им. Шевченко

«Легенда» учений МЧС в Симферополе: загорелся кинотеатра им. Шевченко

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:07 26.03.2024

По информации ГУ МЧС России по РК, в Симферополе, в здании кинотеатра им. Шевченко прошли пожарно-тактические учения по 3-му рангу сложности.

«Легенда» учений МЧС в Симферополе: загорелся кинотеатра им.Шевченко

По тактическому замыслу, пожара возник в результате короткого замыкания электропроводки в кинозале на 3-м этаже. Создались условия распространения огня на всю площадь помещения и за его пределы. Пожар сопровождался интенсивными тепловыми потоками и сильным задымлением, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

«Легенда» учений МЧС в Симферополе: загорелся кинотеатра им.Шевченко

Сотрудники кинотеатра отработали алгоритм действий при возникновении возгорания: организовали эвакуацию посетителей, вызов огнеборцев и тушение первичными средствами.

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«Легенда» учений МЧС в Симферополе: загорелся кинотеатра им.Шевченко

Боевые расчёты Симферпольского гарнизона МЧС России прибыли в установленное время, провели боевое развёртывание, организовали штаб пожаротушения и сформировали звенья ГДЗС. В ходе разведки, был найден один пострадавший, он не смог самостоятельно покинуть здание, поэтому был эвакуирован огнеборцами с помощью самоспасателя.

«Легенда» учений МЧС в Симферополе: загорелся кинотеатра им.Шевченко

Магистральные рукавные линии были поданы для тушения возгорания и защиты соседних зданий до локализации и окончательной ликвидации пожара. Всего в учениях приняло участие 19 единиц техники и 72 человека личного состава.

«Легенда» учений МЧС в Симферополе: загорелся кинотеатра им.Шевченко

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