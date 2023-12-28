Легенды в HYIP: что это и какие бывают

HYIP – высокодоходная инвестиционная программа, создаваемая для получения прибыли и существующая недолго. Ее закрывают сразу после того, как прекращаются новые вложения и перестают присоединяться участники. Чтобы завлечь больше желающих и мотивировать их приглашать друзей, для проекта придумывают легенду.

Это вымышленная история якобы о работе компании или человека, обязательно красивая, интересная и реалистичная. Она должна заставить потенциального инвестора поверить и убедить его в безопасности программы. От легенды непосредственно зависит успех проекта, поэтому ей нужно уделить максимум внимания.

Как выдуманные истории делают реальными

Рассказ о деятельности «компании» требует от администратора не только изобретательности, но и учета актуальных интересов аудитории. Если самому придумать не удается, стоит обратиться к профессионалам. Удобно заказать хайп под ключ, то есть, начиная от разработки идеи до реализации, тестирования и сдачи полностью готового сайта.

Чтобы создать убедительную историю, администраторы прибегают к разным способам подтверждения деятельности. Например, добавляют лицензии или документы, сделанные в фотошопе или даже полученные путем регистрации оффшорной компании. Последний способ особенно выгоден, ведь если потенциальный инвестор захочет проверить, то он убедится в том, что фирма реально существует. Это будет для него стимулом вложить деньги в проект.

Крупные компании, уже добившиеся успеха, нередко разворачивают деятельность «на земле». Для этого дополнительно вкладывают деньги и открывают офисы в крупных городах. Наличие адреса на сайте – еще один фактор доверия для потенциального клиента. Нередко администраторы указывают номера телефонов, электронную почту, мессенджеры для обратной связи с клиентами. Еще один способ подтверждения деятельности – отчеты с результатами проделанной работы.

Какие легенды придумывают чаще всего

Существует несколько популярных сценариев, которые почти всегда срабатывают и убеждают инвесторов. Все зависит от фантазии администратора и актуальных тенденций в бизнесе. Большинство хайпов посвящены таким тематикам:

валютные, фондовые торги. Многие люди интересуются форексом, бинарными опционами не только на профессиональном уровне. Поэтому легенды о команде профессиональных трейдеров, способных обеспечить стабильно высокий процент дохода, всегда привлекают вкладчиков;

криптовалюты. Особенно часто администраторы HYIP используют истории о торговле на бирже, майнинге, разработке собственной крипты. Это сложная, но заманчивая для многих пользователей интернета тема, она почти всегда мотивирует вкладываться, не думая о рисках;

ставки на спорт. В этом случае на сайте размещают легенду о профессиональных капперах, способных делать прогнозы по своим, уникальным стратегиям. Одни в знак доказательства размещают отчеты, другие, наоборот, скрывают их под предлогом личной безопасности;

микрокредитование. В этом случае инвестору предлагается перевести деньги организации, предоставляющей займы под проценты. Всем участникам обещают высокий процент доходности.

Это самые популярные, но не единственные тематики для легенд. Некоторым администраторам больше по душе инвестиции в объекты недвижимости или туризм, хотя в последнем случае обязательно нужны адрес и документы.

Успех HYIP зависит от того, насколько удачной и убедительной получится легенда. Поэтому ее создание лучше доверить опытным профессионалам, знающим, как подтвердить деятельность и завоевать доверие потенциальных вкладчиков.