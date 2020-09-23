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Легкоатлеты Крыма - победители командного чемпионата России в первой лиге
фото: Крымская Республиканская федерация легкой атлетики

Легкоатлеты Крыма — победители командного чемпионата России в первой лиге

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 12:34 23.09.2020

В Сочи на стадионе им. Славы Метревели завершился командный чемпионат России по легкой атлетике. В этих соревнованиях традиционно приняла участие и сборная Крыма.

Как сообщает пресс-служба Крымской Республиканской федерации легкой атлетики, наша команда с результатом 142 очка одержала уверенную победу в первой лиге. Лучших личных результатов добились мастер спорта международного класса Руслан Перестюк из Симферополя и кандидат в мастера спорта Богдан Мазный из Ялты. Перестюк показал шестой результат в беге на 100 м (10,65 сек.), а Мазный финишировал пятым на своей коронной 800-метровке (1.50,16 мин.), — отмечает «Крымский спорт».

 

Легкоатлеты Крыма - победители командного чемпионата России в первой лиге

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