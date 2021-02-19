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Легкоатлеты Крыма завоевали 5 медалей на Всероссийских соревнованиях в Москве и Сочи

Легкоатлеты Крыма завоевали 5 медалей на Всероссийских соревнованиях в Москве и Сочи

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 13:11 19.02.2021

Крымские легкоатлеты успешно выступили на Всероссийских соревнованиях «Кубок Московской области» среди юношей и девушек до 18 лет в Москве и Всероссийских соревнованиях по метаниям «Памяти Анатолия Лунева» в Сочи.

На призы Кубка Московской области соревновались около 300 спортсменов из 21 региона страны в 14 дисциплинах – бег 60 м, 400 м, 800 м, 3000 м, 60 м с барьерами, прыжки в длину и высоту. На дистанции 400 м не было равных кандидату в мастера спорта Ирине Шевчук. Спортсменка одержала уверенную победу с результатом 59,38 сек. Серебряные медали досталась Илье Иванову, финишировавшему вторым на дистанции 60 м, и установившему личный рекорд – 7,03 сек и Дмитрию Яцуте, который показал второе время – 1:59,33 мин – в беге на 800 м., —  сообщили в Крымской Республиканской федерации легкой атлетики.

Легкоатлеты Крыма завоевали 5 медалей на Всероссийских соревнованиях в Москве и Сочи

Легкоатлеты Крыма завоевали 5 медалей на Всероссийских соревнованиях в Москве и СочиЛегкоатлеты Крыма завоевали 5 медалей на Всероссийских соревнованиях в Москве и Сочи

В Сочи на традиционных соревнованиях по метаниям «Памяти А. Лунева» крымские метатели завоевали 2 медали.  Второе место в метании диска среди девушек до 18 лет заняла Анастасия Белова – 33,16 м. Замкнула тройку лидеров в этой же дисциплине Татьяна Харитонова с результатом 32,93 м.

Легкоатлеты Крыма завоевали 5 медалей на Всероссийских соревнованиях в Москве и Сочи

фото: Крымская Республиканская федерация легкой атлетики

Легкоатлеты Крыма завоевали 5 медалей на Всероссийских соревнованиях в Москве и Сочи

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