Легкоатлеты Крыма завоевали 5 медалей на Всероссийских соревнованиях в Москве и Сочи

На призы Кубка Московской области соревновались около 300 спортсменов из 21 региона страны в 14 дисциплинах – бег 60 м, 400 м, 800 м, 3000 м, 60 м с барьерами, прыжки в длину и высоту. На дистанции 400 м не было равных кандидату в мастера спорта Ирине Шевчук. Спортсменка одержала уверенную победу с результатом 59,38 сек. Серебряные медали досталась Илье Иванову, финишировавшему вторым на дистанции 60 м, и установившему личный рекорд – 7,03 сек и Дмитрию Яцуте, который показал второе время – 1:59,33 мин – в беге на 800 м., — сообщили в Крымской Республиканской федерации легкой атлетики.