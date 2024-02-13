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Лекарства в у есть! Республиканский минздрав так прямо и указывает
Иллюстрация: pikist.com

Лекарства в Крыму есть! Республиканский минздрав так прямо и указывает

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:49 13.02.2024

Министерство здравоохранения Республики Крым опровергает информацию, распространяемую в социальных сетях, о якобы прекращении поставок препаратов  в аптеки Евпатории.

По информации ГУП РК «Крым-Фармация, в учреждении имеется полный ассортиментный перечень лекарственных препаратов в рамках Распоряжения Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи».

Минздравом Республики Крым проводится регулярный мониторинг цен на наиболее распространенные препараты в государственной и коммерческих аптечных сетях, дефицит медикаментов отсутствует, — говорится в сообщении.

Указывается, что в государственную сеть аптек поставки лекарственных препаратов осуществляются непрерывно, как посредством паромной переправы, так и наземным транспортом, в том числе через новые территории РФ. Во избежание логистических задержек республиканский минздрав взаимодействует с региональным минтрансом.

Имеющиеся временные задержки с поступлением отдельных позиций льготных лекарственных препаратов связаны с проведением закупок, поставка указанных препаратов ожидается в ближайшие две недели, — уточнили в минздраве Крыма.

 

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