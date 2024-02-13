Лекарства в Крыму есть! Республиканский минздрав так прямо и указывает

Министерство здравоохранения Республики Крым опровергает информацию, распространяемую в социальных сетях, о якобы прекращении поставок препаратов в аптеки Евпатории.

По информации ГУП РК «Крым-Фармация, в учреждении имеется полный ассортиментный перечень лекарственных препаратов в рамках Распоряжения Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи».

Минздравом Республики Крым проводится регулярный мониторинг цен на наиболее распространенные препараты в государственной и коммерческих аптечных сетях, дефицит медикаментов отсутствует, — говорится в сообщении.