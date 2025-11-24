Лектор из Крыма Артур Шармоянц — победитель Всероссийского конкурса Знание.Лектор

Среди победителей конкурса Знание.Лектор в специальной номинации «Лучший преподаватель курса “Основы российской государственности”» — Артур Шармоянц, доцент кафедры Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского. В конкурсе Знание.Лектор он выступал с лекциями про мировоззренческие принципы российской цивилизации. Награду победителю вручил начальник департамента аппарата Совета Безопасности Российской Федерации Андрей Поляков.

Победители взрослой категории получили право заключить контракты с Обществом «Знание» на проведение лекций в своем регионе и главный символ конкурса Знание.Лектор — куб из черного мрамора. Участники номинации «Юный лектор» получили куб из белого мрамора и образовательную систему конструирования «РОБИ» от конкурса «Родная Игрушка». Также всем победителям проекта вручили технику для просветительской деятельности.

По итогам конкурсных испытаний партнеры конкурса подготовили специальные призы. Шесть конкурсантов получили сертификаты на технику от особой экономической зоны «Алабуга». Директор департамента прикладной литературы издательства АСТ, руководитель АСТ Нонфикшн Евгения Ларина вручила двум конкурсантам сертификаты на издание собственной книги. Руководитель отдела анимационных и развлекательных программ компании «ВодоходЪ» Артем Долгих подарил шести финалистам сертификаты на круиз с возможностью проведения лекций на борту. Директор по работе с государственным сектором цифровой образовательной платформы «Алгоритмика» Станислав Косарев вручил пяти финалистам сертификаты на цифровую образовательную прокачку. Директор по маркетингу Ювелирного дома Cassiopea Игорь Зимин вручил трем конкурсанткам авторские украшения Cassiopea, созданные специально для Всероссийского конкурса Знание.Лектор.

В финал конкурса вышли 566 финалистов из 83 регионов России. За три дня в Москве они прошли конкурсные испытания и просветительскую программу: для финалистов выступили актёр, режиссёр, соучредитель благотворительного фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть!» Егор Бероев, тренер по публичной речи, речевой культуре и коммуникациям, автор книги «Короче говоря», лауреат ТЭФИ Тамара Карташева, а также профессор, декан факультета истории, политологии и права Государственного университета просвещения, доктор исторических наук Вардан Багдасарян.

Финалисты пятого сезона были отобраны из более чем 21 тыс. заявок. Многоступенчатый отбор длился с апреля 2025 года: за это время было проведено свыше 3,2 тыс. лекций по всей стране.

источник: по информации пресс-службы Общества «Знание»