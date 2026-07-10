Ленинский район Крыма: ситуация с водой, лекарствами и банкоматами

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Центры содействия — где искать и как работают
Центры содействия – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ населения к средствам связи и информации и созданы условия для оказания оперативной помощи гражданам.
Адреса:
- г. Щелкино, Первый мкр-н, 17 (на базе ДК «Арабат»). График работы: ежедневно, с 9:00 до 17:00;
- пгт Ленино, ул. Пушкина, 22 (на базе администрации Ленинского района). График работы: в будние дни с 8:00 до 17:00.
Интернет и связь
График подачи воды
Магазины — где сделать покупки за наличные и по карте
Аптеки
Банкоматы
Телефоны дежурно-диспетчерских служб:
Общественный транспорт
№ 1 «Ленино» – «Семисотка» (вторник)
- Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 04:50, 13:00.
- Время отправления от конечного остановочного пункта «с. Семисотка»: 06:50, 14:50.
№ 1А «Семисотка» – «Соляное» (вторник)
- Время отправления от начального остановочного пункта «с. Семисотка»: 05:35, 13:50.
- Время отправления от конечного остановочного пункта «с. Соляное»: 06:00, 14:30.
№ 2 «Ленино» – «Песочное»
- Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 05:40, 12:20, 17:20 в рабочие дни; 05:40, 12:20 в выходные и праздничные дни.
- Время отправления от конечного остановочного пункта «с. Песочное»: 06:40, 13:20, 18:20 в рабочие дни; 06:40, 13:20 в выходные и праздничные дни.
№ 3 «Ленино» – «Мысовое» (ежедневно)
- Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 05:40, 07:00, 07:50, 09:30, 10:30, 11:45, 12:30, 13:55, 14:30, 16:10, 16:55, 18:10, 19:10, 20:20.
- * АС Щёлкино в направлении села Мысовое – 06:20, 07:50, 08:40, 10:10, 11:10, 12:25, 13:10, 14:35, 15:10, 16:50, 17:35, 18:50, 19:55, 20:55.
- Время отправления от конечного остановочного пункта «с. Мысовое»: 06:35, 08:05, 09:00, 10:30, 11:30, 12:45, 13:30, 14:55, 15:30, 17:10, 17:55, 19:10, 20:10, 21:10.
- *АС Щёлкино в направлении пгт Ленино – 06:55, 08:20, 09:20, 10:45, 11:45, 13:00, 13:45, 15:10, 15:45, 17:20, 18:10, 19:25, 20:25, 21:25.
№ 4 «Ленино» – «Романово»
Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 06:00, 07:20, 13:20, 16:20, 18:00 в рабочие дни; 06:00, 07:20, 13:20, 18:00 в выходные и праздничные дни.
Время отправления от конечного остановочного пункта «с. Романово»: 06:40, 08:00, 14:00, 17:10, 18:40 в рабочие дни; 06:40, 08:00, 14:00, 18:40 в выходные и праздничные дни.
№ 5 «Ленино» – «Вулкановка» (среда)
- Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 05:30, 11:30.
- * До села Кирово в рабочие дни – 06:10 (05:30 по средам), 09:10, 11:30, 14:30, 16:20, 17:20; в выходные и праздничные дни – 06:10, 09:10, 11:30, 14:30.
- ** До села Красногорка в рабочие дни – 07:30.
- Время отправления от конечного остановочного пункта «с. Вулкановка»: 06:30, 12:30.
- * От села Кирово в рабочие дни – 06:50, 09:50, 12:10 (12:50 по средам), 15:10, 16:50, 17:50; в выходные и праздничные дни – 06:50, 09:50, 12:10, 15:10.
- ** От села Красногорка в рабочие дни – 07:48.
№ 6 «Ленино» – «Азовское» (вторник)
- Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 06:15, 10:10.
- * АС Щелкино в направлении села Азовское – 06:50, 10:50.
- Время отправления от конечного остановочного пункта «с. Азовское»: 07:00, 11:00.
- * АС Щелкино в направлении пгт Ленино – 07:15, 11:10.
№ 7 «Ленино» – «Уварово»
- Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 06:20, 13:55, 18:00 в рабочие дни; 06:20, 13:55 по субботам и в праздничные дни.
- Время отправления от конечного остановочного пункта «с. Уварово»: 07:00, 14:35, 18:40 в рабочие дни; 07:00, 14:35 по субботам и в праздничные дни.
№ 8 «Ленино» – «Ильичево» (ежедневно)
- Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 07:15, 11:15, 15:30, 17:30.
- Время отправления от конечного остановочного пункта «с. Ильичево»: 07:30, 11:30, 15:45, 17:45.
№ 9 «Ленино» – «Щелкино» (ежедневно)
- Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 06:15, 07:25, 08:00, 09:10, 10:10, 11:20, 13:00, 15:40, 16:35, 17:25, 18:50.
- Время отправления от конечного остановочного пункта «г. Щёлкино»: 07:15, 08:10, 08:40, 09:50, 11:10, 12:05, 14:05, 16:30, 17:40, 18:15, 19:50.
№ 12 «Ленино» – «Объездная» – «Щелкино» (ежедневно)
- Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 05:45, 08:15, 11:00, 13:30, 17:10.
- Время отправления от конечного остановочного пункта «г. Щёлкино от дома № 78»: 06:45, 09:20, 12:05, 14:35, 18:35.
- * АС Щёлкино в направлении пгт Ленино – 07:00, 09:30, 12:20, 14:50, 18:45.
№ 13 «Ленино» – «Луговое» (ежедневно)
- Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 06:15, 13:00, 16:30.
- Время отправления от конечного остановочного пункта «с. Луговое»: 06:45, 13:25, 17:00.
№ 16 «Ленино» – «Ячменное» – «Южное» (среда)
- Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 07:00, 14:00.
- Время отправления от конечного остановочного пункта «с. Южное»: 08:00, 15:00.
При обнаружении подозрительных предметов:
В случае обнаружения взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить об этом в дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС:
Единая диспетчерская служба в Республике Крым: 112;
МВД по Республике Крым: 102; +7-3652-734-613;
УФСБ России по Республике Крым: +7-3652-291-020; +7-3652-291-030;
ГУ МЧС России по Республике Крым: +7-3652-550-901; +7-3652-550-904;
Аппарат АТК в Республике Крым: +7-3652-544-420.
источник: РИА Новости Крым
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