Ленинский район Крыма: ситуация с водой, лекарствами и банкоматами

В Ленинском районе Крыма власти оказывают помощь всем, кто оказался в трудной ситуации из-за перебоев с электроэнергией. Работают Центры содействия, есть возможность зарядить телефоны, купить лекарства и продукты, снять наличные деньги. Как и где можно это сделать, и как осуществляется водоснабжение района, подробно рассказали в мининформе Крыма.

В Ленинском районе Крыма власти оказывают помощь всем, кто оказался в трудной ситуации из-за перебоев с электроэнергией. Работают Центры содействия, есть возможность зарядить телефоны, купить лекарства и продукты, снять наличные деньги. Как и где можно это сделать, и как осуществляется водоснабжение района, подробно рассказали в мининформе Крыма.

Центры содействия – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ населения к средствам связи и информации и созданы условия для оказания оперативной помощи гражданам. Адреса: г. Щелкино, Первый мкр-н, 17 (на базе ДК «Арабат»). График работы: ежедневно, с 9:00 до 17:00;

пгт Ленино, ул. Пушкина, 22 (на базе администрации Ленинского района). График работы: в будние дни с 8:00 до 17:00.

Интернет и связь

Жители пгт Ленино могут зарядить свои телефоны по адресу ул. Пушкина, 3а в офисе «Комфорт XXI век». Каждому пользователю предоставляется 30 минут. Жители г. Щелкино могут зарядить телефоны по адресу: Первый мкр-н, 6, секция 7 в офисе «Комфорт XXI век» на первом этаже. Жители остальных населенных пунктов Ленинского района могут обращаться в администрации сельских поселений. При этом на полуострове работает «аварийный роуминг»: нужно активировать эту функцию в настройках смартфона, чтобы автоматически подключаться к доступной сети другого оператора, если сеть «упала».

График подачи воды

Четные дни – пгт Ленино, г. Щелкино, пгт Багерово.

Нечетные дни – территория Батальненского, Белинского, Виноградненского, Войковского, Глазовского, Горностаевского, Заветненского, Ильичевского, Калиновского, Кировского, Красногорского, Ленинского, Луговского, Марфовского, Марьевского, Мысовского, Новониколаевского, Октябрьского, Останинского, Приозёрненского, Семисотского, Уваровского, Челядиновского и Чистопольского сельских поселений.

Время подачи: 15:00 – 21:00.

График ориентировочный и может корректироваться. В часы подачи воды важно рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас!

Магазины — где сделать покупки за наличные и по карте

Перечень торговых объектов, работающих по безналичному расчету при отсутствии электроэнергии:

· «Яблоко» (г. Щелкино, Первый мкр-н, 30в);

· «Клевер» (г. Щелкино, 71).

Торговые объекты, работающие только по наличному расчету:

· «Доброцен» (пгт Ленино, ул. Фрунзе, 53);

· «ПУД» (пгт Ленино, ул. Шоссейная, 13).

Аптеки

Перечень аптек, в которых доступна оплата за безналичный расчет во время отключения электроэнергии (при наличии интернета):

Аптека № 95, пгт Ленино, ул. Пушкина, 46а.

Банкоматы

Перечень банкоматов с возможностью выдачи наличных:

· ВТБ – офис, пгт Ленино, ул. Пушкина, 42;

· ВТБ – магазин «ПУД», пгт Ленино, ул. Шоссейная, 12;

· ВТБ – магазин «Доброцен», пгт Ленино, ул. Фрунзе, 5з;

· ВТБ – территория ж/д вокзала, пгт Ленино, ул. Привокзальная, 1;

· ВТБ – магазин «Яблоко», г. Щёлкино, Первый мкр-н, 30в;

· ВТБ – магазин «ПУД», г. Щёлкино, Первый мкр-н, 19;

· ВТБ – г. Щелкино, 87;

· Генбанк – офис, пгт Ленино, ул. Пушкина, 39ж;

· «Россия» – офис, пгт Ленино, пр. Энгельса, 11а/6.

Телефоны дежурно-диспетчерских служб:

· Единая дежурно-диспетчерская служба Ленинского района (ЕДДС): +7-978-700-12-29; +7-978-700-01-44 (круглосуточно);

· горячая линия администрации Ленинского района: +7-978-083-06-47, +7-36557-4-10-66 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00);

· для жителей Ленинского района ГУП РК «Вода Крыма»: +7-979-014-68-89 (диспетчерская);

· для жителей Ленинского района ГУП РК «Крымгазсети»: +7-978-216-70-71, +7-978-551-72-76;

· для жителей Ленинского района ГУП РК «Крымэнерго»: +7-978-954-42-02 (аварийная служба).

Общественный транспорт

№ 1 «Ленино» – «Семисотка» (вторник)

Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 04:50, 13:00.

Время отправления от конечного остановочного пункта «с. Семисотка»: 06:50, 14:50.

№ 1А «Семисотка» – «Соляное» (вторник)

Время отправления от начального остановочного пункта «с. Семисотка»: 05:35, 13:50.

Время отправления от конечного остановочного пункта «с. Соляное»: 06:00, 14:30.

№ 2 «Ленино» – «Песочное»

Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 05:40, 12:20, 17:20 в рабочие дни; 05:40, 12:20 в выходные и праздничные дни.

Время отправления от конечного остановочного пункта «с. Песочное»: 06:40, 13:20, 18:20 в рабочие дни; 06:40, 13:20 в выходные и праздничные дни. Узнайте больше: В Симферополе идёт покос городских территорий

№ 3 «Ленино» – «Мысовое» (ежедневно) Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 05:40, 07:00, 07:50, 09:30, 10:30, 11:45, 12:30, 13:55, 14:30, 16:10, 16:55, 18:10, 19:10, 20:20.

* АС Щёлкино в направлении села Мысовое – 06:20, 07:50, 08:40, 10:10, 11:10, 12:25, 13:10, 14:35, 15:10, 16:50, 17:35, 18:50, 19:55, 20:55.

Время отправления от конечного остановочного пункта «с. Мысовое»: 06:35, 08:05, 09:00, 10:30, 11:30, 12:45, 13:30, 14:55, 15:30, 17:10, 17:55, 19:10, 20:10, 21:10.

*АС Щёлкино в направлении пгт Ленино – 06:55, 08:20, 09:20, 10:45, 11:45, 13:00, 13:45, 15:10, 15:45, 17:20, 18:10, 19:25, 20:25, 21:25.

№ 4 «Ленино» – «Романово»

Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 06:00, 07:20, 13:20, 16:20, 18:00 в рабочие дни; 06:00, 07:20, 13:20, 18:00 в выходные и праздничные дни. Время отправления от конечного остановочного пункта «с. Романово»: 06:40, 08:00, 14:00, 17:10, 18:40 в рабочие дни; 06:40, 08:00, 14:00, 18:40 в выходные и праздничные дни.

№ 5 «Ленино» – «Вулкановка» (среда) Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 05:30, 11:30.

* До села Кирово в рабочие дни – 06:10 (05:30 по средам), 09:10, 11:30, 14:30, 16:20, 17:20; в выходные и праздничные дни – 06:10, 09:10, 11:30, 14:30.

** До села Красногорка в рабочие дни – 07:30.

Время отправления от конечного остановочного пункта «с. Вулкановка»: 06:30, 12:30.

* От села Кирово в рабочие дни – 06:50, 09:50, 12:10 (12:50 по средам), 15:10, 16:50, 17:50; в выходные и праздничные дни – 06:50, 09:50, 12:10, 15:10.

** От села Красногорка в рабочие дни – 07:48.

№ 6 «Ленино» – «Азовское» (вторник) Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 06:15, 10:10.

* АС Щелкино в направлении села Азовское – 06:50, 10:50.

Время отправления от конечного остановочного пункта «с. Азовское»: 07:00, 11:00.

* АС Щелкино в направлении пгт Ленино – 07:15, 11:10.

№ 7 «Ленино» – «Уварово»

Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 06:20, 13:55, 18:00 в рабочие дни; 06:20, 13:55 по субботам и в праздничные дни.

Время отправления от конечного остановочного пункта «с. Уварово»: 07:00, 14:35, 18:40 в рабочие дни; 07:00, 14:35 по субботам и в праздничные дни.

№ 8 «Ленино» – «Ильичево» (ежедневно) Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 07:15, 11:15, 15:30, 17:30.

Время отправления от конечного остановочного пункта «с. Ильичево»: 07:30, 11:30, 15:45, 17:45.

№ 9 «Ленино» – «Щелкино» (ежедневно) Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 06:15, 07:25, 08:00, 09:10, 10:10, 11:20, 13:00, 15:40, 16:35, 17:25, 18:50.

Время отправления от конечного остановочного пункта «г. Щёлкино»: 07:15, 08:10, 08:40, 09:50, 11:10, 12:05, 14:05, 16:30, 17:40, 18:15, 19:50.

№ 12 «Ленино» – «Объездная» – «Щелкино» (ежедневно)

Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 05:45, 08:15, 11:00, 13:30, 17:10.

Время отправления от конечного остановочного пункта «г. Щёлкино от дома № 78»: 06:45, 09:20, 12:05, 14:35, 18:35.

* АС Щёлкино в направлении пгт Ленино – 07:00, 09:30, 12:20, 14:50, 18:45.

№ 13 «Ленино» – «Луговое» (ежедневно)

Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 06:15, 13:00, 16:30.

Время отправления от конечного остановочного пункта «с. Луговое»: 06:45, 13:25, 17:00.

№ 16 «Ленино» – «Ячменное» – «Южное» (среда)

Время отправления от начального остановочного пункта «пгт Ленино»: 07:00, 14:00.

Время отправления от конечного остановочного пункта «с. Южное»: 08:00, 15:00.

При обнаружении подозрительных предметов: