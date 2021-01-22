Леонид Кравчук заявил, что хотел бы посетить Крым. В Крыму ответили: приезжайте, ждем

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что хотел бы посетить Крым.

Вы знаете, я бы хотел, — сказал Кравчук в интервью телеканалу « Крым 24 » в ответ на вопрос, хотел бы он лично приехать в Крым. — Но я сейчас езжу очень мало далеко. С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовлетворение. И я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной.

Ах, как ошибся Кравчук. Власти Крыма уже ответили, что заинтересованы в визите бывшего президента Украины.

Пусть приезжает, конечно, отдохнет на Южном берегу Крыма, поездит и посмотрит. Мы заинтересованы, чтобы они своими глазами увидели и сказали там, на Украине: «Ребята, давайте останавливаться, люди развиваются, и пусть живут так, как они сделали выбор в 2014 году, — цитирует ТАСС первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса.

Он отметил, что в Республике готовы показать первому президенту Украины не только Крымский мост и трассу «Таврида», но и изменения в облике сел.

Я считаю, что все, кто желают приехать в Крым, кроме тех, которые враги наши, конечно, должны приехать и увидеть, как развивается Крым. Чтобы сопоставить то, что было до 2014 года, и как сегодня Крым развивается, — сказал Фикс.

Сенатор от Крыма, член комитета по конституционному законодательству и государственному строительству верхней палаты российского парламента Ольга Ковитиди напомнила, что из-за пандемии нового коронавируса при въезде в Россию для иностранцев действуют ограничения. При этом добавила, что «приезжать в Крым можно и нужно, ведь изменения, произошедшие после воссоединения Крыма с Россией, колоссальные«.

Нужно также определиться: в каком качестве будет осуществляться поездка. Это может быть частный визит либо в качестве участника официальной делегации. Решение вопроса о пребывании официальных иностранных лиц в субъекте Российской Федерации — Республике Крым осуществляется в установленном законом порядке посредством Министерства иностранных дел Российской Федерации, — отметила Ковитиди.

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко считает, что «Леонид Макарович в свойственной ему манере лукавит, не уточняя, с какой целью он хотел бы посетить Крым«. По мнению Козенко, визиту Кравчука в Крыму «не сильно обрадуются«.

Хотя и противиться этому не будут — его просто не заметят рядовые крымчане, потому что живут другими, не зависящими от Украины категориями, — добавил он.

Подытожила спектр мнений председатель украинской общины Крыма член Общественной палаты РК Анастасия Гридчина:

Он всегда был и остается идеологическим противником русского Крыма. Но мы — крымчане — открыты для посещения любых зарубежных политиков. Я уверена, что Леонид Кравчук, если бы все-таки приехал в Крым, был приятно удивлен, ведь за те годы, которые Крым находится в составе России, полуостров изменился кардинально в лучшую сторону.