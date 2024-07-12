Лесной пожар под Судаком потушен. Названа предварительная причина ЧП

Крымские огнеборцы, спасатели МЧС, лесники, росгвардейцы, волонтеры… всем миром потушили масштабный лесной пожар под Судаком. Огнем было охвачено свыше 15 га.

Ликвидация пожара осложнялась сильным ветром и устойчивой жаркой погодой, но, несмотря на это, распространения огня на населенный пункт (село Ворон) не допущено, – отметили в МЧС РК.

На тушение выезжали 8 подразделений ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», сотрудники ГУ МЧС России по РК и работники лесоохотничьего хозяйства. На месте работало 2 вертолёта Ми-8 от МЧС России и Росгвардии.

Всего для тушения пожара привлекалось от РСЧС: 57 единиц техники, 255 человек, из них от МЧС Республики Крым 5 единиц техники, 31 человек личного состава.

Предварительно, причиной ландшафтного пожара стал… не потушенный туристами костер.

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