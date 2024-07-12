Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Лесной пожар под Судаком потушен. Названа предварительная причина ЧП
актуально в республике
Лесной пожар под Судаком потушен. Названа предварительная причина ЧП

Лесной пожар под Судаком потушен. Названа предварительная причина ЧП

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:29 12.07.2024

Крымские огнеборцы, спасатели МЧС, лесники, росгвардейцы, волонтеры… всем миром потушили масштабный лесной пожар под Судаком. Огнем было охвачено свыше 15 га.

Лесной пожар под Судаком потушен. Названа предварительная причина ЧП

Ликвидация пожара осложнялась сильным ветром и устойчивой жаркой погодой, но, несмотря на это, распространения огня на населенный пункт (село Ворон) не допущено, – отметили в МЧС РК.

Лесной пожар под Судаком потушен. Названа предварительная причина ЧП

На тушение выезжали 8 подразделений ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», сотрудники ГУ МЧС России по РК и работники лесоохотничьего хозяйства.  На месте работало 2 вертолёта Ми-8 от МЧС России и Росгвардии.

Узнайте больше:  Роскомнадзор заблокировал уже более 3 млн сим-карт, оформленных с нарушениями

Лесной пожар под Судаком потушен. Названа предварительная причина ЧП

Всего для тушения пожара привлекалось от РСЧС: 57 единиц техники, 255 человек, из них от МЧС Республики Крым 5 единиц техники, 31 человек личного состава.

Лесной пожар под Судаком потушен. Названа предварительная причина ЧП

Предварительно, причиной ландшафтного пожара стал… не потушенный туристами костер.

Лесной пожар под Судаком потушен. Названа предварительная причина ЧП

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.