Лесные инспекторы Севастополя патрулируют популярные маршруты

С началом пожароопасного сезона специалисты Севастопольского лесничества усилили контроль за посещением зеленых массивов. В этот раз рейды прошли в районах улицы Генерала Жидилова и Сапун-горы.

Майские дни традиционно привлекают севастопольцев и гостей города в лес — на прогулки, пикники и фотосессии. Однако с наступлением весны растет и риск лесных пожаров, а также активность клещей. Чтобы отдых не обернулся бедой, инспекторы лесничества ежедневно выходят на патрулирование популярных маршрутов и проводят разъяснительные беседы с отдыхающими.

Во время рейдов специалисты в первую очередь обращают внимание на соблюдение правил пожарной безопасности. Основные рекомендации просты, но критически важны:

не оставляйте в лесу отходы: они не только портят природу, но и могут стать источником возгорания;

костры — только в оборудованных местах. Если такой зоны нет, разводить огонь можно лишь на очищенной от сухой растительности площадке радиусом не менее 0,5 метра. Рядом обязательно должна быть вода;

запрещено жечь огонь в хвойных молодняках, на вырубках, под кронами деревьев и в поврежденных лесных массивах;

нельзя оставлять костер без присмотра. Перед уходом убедитесь, что он полностью потушен: залейте водой, перемешайте угли, убедитесь, что нет тлеющих очагов.

Большинство лесных пожаров возникают по вине человека. Одна непотушенная спичка или брошенный окурок могут привести к масштабному возгоранию. Мы просим отдыхающих быть внимательнее — лес это общее достояние, — отмечают в лесничестве.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан составляют от 15 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — до 400 000 рублей.

Также специалисты напомнили, что с потеплением активизируются клещи. Чтобы прогулка не закончилась визитом к врачу, необходимо соблюдать рекомендации:

одевайтесь правильно. Выбирайте светлую одежду с длинными рукавами и штанинами, плотно прилегающую к запястьям и щиколоткам. Головной убор или капюшон — обязателен;

выбирайте безопасные места. Избегайте густой травы, кустарников и тенистых участков. Отдавайте предпочтение открытым, солнечным полянам;

используйте репелленты. Специальные спреи, аэрозоли или гели от клещей наносите на одежду и открытые участки кожи согласно инструкции;

осматривайтесь регулярно. Проверяйте одежду и кожу каждые 1,5–2 часа. Клещи часто прикрепляются незаметно;

после возвращения домой тщательно осмотрите все тело, примите душ, а одежду лучше постирать при высокой температуре.

Напомним, если вы увидели дым или открытое пламя в лесу — не проходите мимо. От скорости сообщения зависит, удастся ли локализовать возгорание на ранней стадии.

Звоните сразу:

МЧС России: 101 или 112;

Региональная диспетчерская служба: +7 (978) 988-56-93.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя