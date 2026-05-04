Лесные инспекторы Севастополя патрулируют популярные маршруты

С началом пожароопасного сезона специалисты Севастопольского лесничества усилили контроль за посещением зеленых массивов. В этот раз рейды прошли в районах улицы Генерала Жидилова и Сапун-горы.
Майские дни традиционно привлекают севастопольцев и гостей города в лес — на прогулки, пикники и фотосессии. Однако с наступлением весны растет и риск лесных пожаров, а также активность клещей. Чтобы отдых не обернулся бедой, инспекторы лесничества ежедневно выходят на патрулирование популярных маршрутов и проводят разъяснительные беседы с отдыхающими.
Во время рейдов специалисты в первую очередь обращают внимание на соблюдение правил пожарной безопасности. Основные рекомендации просты, но критически важны:
- не оставляйте в лесу отходы: они не только портят природу, но и могут стать источником возгорания;
- костры — только в оборудованных местах. Если такой зоны нет, разводить огонь можно лишь на очищенной от сухой растительности площадке радиусом не менее 0,5 метра. Рядом обязательно должна быть вода;
- запрещено жечь огонь в хвойных молодняках, на вырубках, под кронами деревьев и в поврежденных лесных массивах;
- нельзя оставлять костер без присмотра. Перед уходом убедитесь, что он полностью потушен: залейте водой, перемешайте угли, убедитесь, что нет тлеющих очагов.
Большинство лесных пожаров возникают по вине человека. Одна непотушенная спичка или брошенный окурок могут привести к масштабному возгоранию. Мы просим отдыхающих быть внимательнее — лес это общее достояние, — отмечают в лесничестве.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан составляют от 15 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — до 400 000 рублей.
Также специалисты напомнили, что с потеплением активизируются клещи. Чтобы прогулка не закончилась визитом к врачу, необходимо соблюдать рекомендации:
- одевайтесь правильно. Выбирайте светлую одежду с длинными рукавами и штанинами, плотно прилегающую к запястьям и щиколоткам. Головной убор или капюшон — обязателен;
- выбирайте безопасные места. Избегайте густой травы, кустарников и тенистых участков. Отдавайте предпочтение открытым, солнечным полянам;
- используйте репелленты. Специальные спреи, аэрозоли или гели от клещей наносите на одежду и открытые участки кожи согласно инструкции;
- осматривайтесь регулярно. Проверяйте одежду и кожу каждые 1,5–2 часа. Клещи часто прикрепляются незаметно;
- после возвращения домой тщательно осмотрите все тело, примите душ, а одежду лучше постирать при высокой температуре.
Напомним, если вы увидели дым или открытое пламя в лесу — не проходите мимо. От скорости сообщения зависит, удастся ли локализовать возгорание на ранней стадии.
Звоните сразу:
- МЧС России: 101 или 112;
- Региональная диспетчерская служба: +7 (978) 988-56-93.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
