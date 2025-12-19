«Лессе Пассе» по-израильски: зачем нужен «теудат маавар» и кому он действительно открывает границы

Среди многочисленных документов, регулирующих перемещение людей через международные рубежи, отдельной строкой значится laissez-passer — буквально «пропустите». Этот термин, унаследованный от дипломатической практики XVIII века, в современном Израиле обрёл конкретное воплощение в виде теудат маавар https://simpleisrael.ru/uslugi/pasport-izrailja/lesse-passe/ — временного проездного документа, который выдаётся не вместо паспорта, а там, где паспорта быть не может. Несмотря на кажущуюся маргинальность, «теудат маавар» играет всё более заметную роль в повседневной жизни тысяч репатриантов, детей без гражданства и лиц, оказавшихся в бюрократическом тупике. Его значение выходит за рамки чисто технической функции: это инструмент, позволяющий государству сохранять контроль над миграционными потоками, не ставя при этом человека перед фактом полной изоляции.

От французского выражения — к израильской реальности

Исторически laissez-passer возник как дипломатический инструмент, позволявший безопасно передвигаться посланникам во время войн или в условиях отсутствия формальных отношений между странами. Сегодня в Израиле он трансформировался в узкоспециализированный правовой механизм, закреплённый в регламентах Министерства внутренних дел и практике МИД. Термин «теудат маавар» («документ на проход») отражает суть документа точнее, чем французское название: это не удостоверение личности и не подтверждение гражданства, а именно разрешение на единовременное или краткосрочное пересечение границы в особых обстоятельствах. При этом документ полностью соответствует международным стандартам — его форма и защитные элементы утверждены в соответствии с рекомендациями ICAO, а содержание — на трёх языках: иврите, арабском и английском.

Кто остаётся без паспорта — и почему это не всегда его вина

Наиболее многочисленную группу получателей теудат маавар составляют новые репатрианты — граждане, прибывшие в Израиль по Закону о возвращении, получившие статус оле, но ещё не оформившие гражданство. В последние годы из-за ужесточения процедур проверки — особенно для тех, кто прибыл по так называемой «алия бэ-кишер» (репатриация по еврейским корням, но без прямого подтверждения еврейства) — задержки с получением гражданства выросли с трёх–четырёх месяцев до полугода и более. В этот период человек — фактически в правовом вакууме: внутренний израильский документ (теудат зеут) у него есть, а загранпаспорта — нет. Между тем необходимость выезда может возникнуть в любой момент: чтобы завершить сделку с недвижимостью, навестить тяжелобольного родственника или забрать оставшиеся вещи.

Вторая важная категория — дети, рождённые в Израиле от родителей без установленного гражданства. Ситуация типична для детей беженцев, мигрантов без статуса или пар, где один из супругов лишён гражданства по политическим мотивам. Такие дети автоматически не получают израильского гражданства, но и не могут быть «приписаны» к стране родителей — особенно если та отказывается признавать их или находится в состоянии конфликта.

Третья группа — лица, оказавшиеся в вынужденной изоляции по объективным причинам:

утратившие загранпаспорт за пределами Израиля и не имеющие возможности восстановить его через консульство;

чьи документы были изъяты по решению суда, но которым требуется выезд по гуманитарным причинам;

иностранцы, оставшиеся в стране после аннулирования паспорта страной происхождения.

Во всех этих случаях теудат маавар становится не привилегией, а единственным законным способом избежать фактического домашнего ареста на международном уровне.

Как устроен документ — и почему его принимают за рубежом

Внешне теудат маавар напоминает обычный загранпаспорт: синяя обложка, герб государства, 32 страницы, включая визовые. В отличие от упрощённых «аварийных» проездных документов в других странах, израильская версия оснащена всеми современными средствами защиты — биометрический чип, голографическая плёнка, водяные знаки, микротекст и ультрафиолетовая маркировка. Именно этот уровень стандартизации обеспечивает его признание: по данным МИД, более 140 стран принимают теудат маавар при оформлении визы, включая все страны ЕС, США, Канаду, Великобританию и большинство государств Латинской Америки.

Однако признание не означает равноправия. Важнейшее ограничение: визовый режим определяется не местом выдачи документа, а статусом его владельца. То есть репатриант из России, имеющий только теудат маавар, при подаче на шенгенскую визу рассматривается как гражданин России — со всеми вытекающими требованиями к страховке, приглашению, подтверждению доходов. Лицо без гражданства, даже рождённое в Израиле, для большинства стран — stateless person, и для него виза требуется без исключений. Более того, при оформлении долгосрочных разрешений (например, национальной визы категории D в Германии или Италии) многие консульства принципиально отказываются принимать теудат маавар и требуют национальный паспорт — что может поставить крест на планах по переезду, учёбе или воссоединению семьи.

Ограничения: где «пропустите» превращается в «отказано»

Несмотря на международное признание, теудат маавар имеет жёсткие рамки применения. Его нельзя использовать для постоянного проживания за рубежом, он не даёт оснований для трудоустройства, а в ряде стран его наличие создаёт прямые риски. В частности, въезд по теудат маавар категорически невозможен в страны, не признающие государство Израиль и запрещающие въезд лицам с израильскими штампами или документами: Иран, Сирия, Ливан, Йемен, Судан, Ливия, Кувейт, а также Малайзия и Индонезия без предварительного спецразрешения. В аэропортах этих государств пограничники могут отказать во въезде уже на основании визуального осмотра документа, а в отдельных случаях — инициировать задержание.

Кроме того, растёт число случаев, когда пограничные службы Запада проводят углублённую проверку владельцев временных документов. Если выясняется, что при получении теудат маавар заявитель скрыл наличие другого действительного паспорта, предоставил поддельные справки или нарушил условия предыдущего выезда, последствия могут быть серьёзными — от отказа в визе до внесения в чёрные списки на несколько лет.

Тенденции: почему число выдач растёт

По данным Центрального статистического бюро Израиля, в 2024 году было оформлено 7 142 теудат маавар — на 40 % больше, чем в 2022 году. Этот рост напрямую коррелирует с тремя ключевыми факторами:

ужесточение проверок по программе «алия бэ-кишер», что удлиняет путь от репатриации до гражданства;

рост числа детей, рождённых в Израиле от родителей без чёткого статуса — особенно в мигрантских и беженских семьях;

геополитическая нестабильность, приводящая к аннулированию паспортов и невозможности их переоформления (например, в условиях войны или смены режимов).

Более двух третей получателей — выходцы из России, Украины и Беларуси. Это отражает как волну репатриации 2022–2024 годов, так и увеличение числа семей, прибывающих «поэтапно»: сначала один супруг с детьми, потом — второй. В таких случаях временный документ позволяет сохранить гибкость: вывезти ребёнка на лечение, завершить оформление имущества, навестить родных — не теряя при этом статуса в процессе алии.

В ответ на рост спроса Министерство внутренних дел внедрило упрощённую процедуру для репатриантов: при наличии тасрих оле, подтверждённых билетов и мотивационной записки решение принимается в течение 72 часов. Это снижает бюрократические издержки, но не устраняет главную дилемму: теудат маавар — всё же временная мера, и его обладатель остаётся в положении человека «на грани», пока не завершит оформление гражданства.

Почему это важно — шире, чем кажется

На первый взгляд, теудат маавар — узкоспециализированный инструмент, затрагивающий лишь небольшую часть населения. Однако его существование отражает более глубокую тенденцию: усиливающуюся фрагментацию глобального миграционного порядка, где всё больше людей оказываются «между статусами» — от беженцев до тех, кто сознательно выходит из-под юрисдикции одного государства, но ещё не вошёл в систему другого.

Для Израиля, чья идентичность построена на идее «возвращения», теудат маавар — одновременно и проявление гуманизма (гарантия мобильности для новоприбывших), и проявление осторожности (контроль над процессом интеграции). Он не даёт привилегий — но и не позволяет человеку оказаться «запертым» в стране, где он ещё не стал полноценным гражданином.

В этом смысле «теудат маавар» — не просто бумага с гербом. Это признание того, что между «прибыл» и «стал» лежит промежуток — и государство обязано сделать его проходимым.

Автор: Шилина Кристина — руководитель и основатель агентства Simple Israel

