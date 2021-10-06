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Летать бюджетно: самые доступные авианаправления на октябрь
фото: pxhere.com

Летать бюджетно: самые доступные авианаправления на октябрь

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 20:57 06.10.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил список бюджетных авианаправлений из Москвы и Санкт-Петербурга на октябрь. В рейтинг вошли направления, где средний чек не превышает 3 500 рублей за билет в одну сторону.

В исследовании рассматривались данные по билетам, оформленным после 20 сентября с вылетами с 1 по 31 октября, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Самые бюджетные авианаправления на октябрь из Москвы  (средний чек до 3 500 рублей)

Город назначенияРегионСредний чек в одну сторону
КурганКурганская область2190
БрянскБрянская область2397
ПсковПсковская область2518
УфаРеспублика Башкортостан2565
ЯрославльЯрославская область2659
Санкт-Петербургг. Санкт-Петербург2693
УльяновскУльяновская область2745
КраснодарКраснодарский край2753
МахачкалаРеспублика Дагестан2819
ЛипецкЛипецкая область2873
НазраньРеспублика Ингушетия3005
АнапаКраснодарский край3072
ВладикавказРеспублика Северная Осетия — Алания3136
НижнекамскРеспублика Татарстан3226
ОренбургОренбургская область3275
ГеленджикКраснодарский край3323
Нижний НовгородНижегородская область3338
КалининградКалининградская область3358

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Путешественникам из Москвы доступны 18 направлений, которые укладываются в бюджет до 3 500 рублей за перелет в одну сторону в октябре. Самые бюджетные билеты покупают в Курган (2 190 рублей), Брянск (2 397 рублей), Псков (2 518 рублей), Уфу (2 565 рублей) и Ярославль (2 659 рублей).

Также в рейтинг самых бюджетных вариантов для перелета из Москвы в октябре вошли Санкт-Петербург, Ульяновск, Краснодар, Махачкала, Липецк, Назрань, Анапа, Владикавказ, Нижнекамск, Оренбург, Геленджик, Нижний Новгород и Калининград.

Самые бюджетные авианаправления на октябрь из Санкт-Петербурга (средний чек до 3 500 рублей)

Город назначенияРегионСредний чек
АрхангельскАрхангельская область2729
Москваг. Москва2821
ВолгоградВолгоградская область2839
ЧебоксарыЧувашская республика2844
ОренбургОренбургская область3051
ЭлистаРеспублика Калмыкия3128
КалугаКалужская область3346
КалининградКалининградская область3436
ПермьПермский край3479

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Путешественникам из Санкт-Петербурга доступно 9 направлений, которые укладываются в бюджет до 3 500 рублей за перелет в одну сторону. Самые бюджетные билеты путешественники покупают в Архангельск (2 729 рублей), Москву (2 821 рубль), Волгоград (2 839 рублей), Чебоксары (2 844 рубля) и Оренбург (3 051).

Также в рейтинг самых бюджетных вариантов для перелета из Санкт-Петербурга в октябре вошли Элиста, Калуга, Калининград и Пермь.

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Летать бюджетно: самые доступные авианаправления на октябрь

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