Летать бюджетно: самые доступные авианаправления на октябрь

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил список бюджетных авианаправлений из Москвы и Санкт-Петербурга на октябрь. В рейтинг вошли направления, где средний чек не превышает 3 500 рублей за билет в одну сторону.

В исследовании рассматривались данные по билетам, оформленным после 20 сентября с вылетами с 1 по 31 октября, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Самые бюджетные авианаправления на октябрь из Москвы (средний чек до 3 500 рублей)

Город назначения Регион Средний чек в одну сторону Курган Курганская область 2190 Брянск Брянская область 2397 Псков Псковская область 2518 Уфа Республика Башкортостан 2565 Ярославль Ярославская область 2659 Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург 2693 Ульяновск Ульяновская область 2745 Краснодар Краснодарский край 2753 Махачкала Республика Дагестан 2819 Липецк Липецкая область 2873 Назрань Республика Ингушетия 3005 Анапа Краснодарский край 3072 Владикавказ Республика Северная Осетия — Алания 3136 Нижнекамск Республика Татарстан 3226 Оренбург Оренбургская область 3275 Геленджик Краснодарский край 3323 Нижний Новгород Нижегородская область 3338 Калининград Калининградская область 3358

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Путешественникам из Москвы доступны 18 направлений, которые укладываются в бюджет до 3 500 рублей за перелет в одну сторону в октябре. Самые бюджетные билеты покупают в Курган (2 190 рублей), Брянск (2 397 рублей), Псков (2 518 рублей), Уфу (2 565 рублей) и Ярославль (2 659 рублей).

Также в рейтинг самых бюджетных вариантов для перелета из Москвы в октябре вошли Санкт-Петербург, Ульяновск, Краснодар, Махачкала, Липецк, Назрань, Анапа, Владикавказ, Нижнекамск, Оренбург, Геленджик, Нижний Новгород и Калининград.

Самые бюджетные авианаправления на октябрь из Санкт-Петербурга (средний чек до 3 500 рублей)

Город назначения Регион Средний чек Архангельск Архангельская область 2729 Москва г. Москва 2821 Волгоград Волгоградская область 2839 Чебоксары Чувашская республика 2844 Оренбург Оренбургская область 3051 Элиста Республика Калмыкия 3128 Калуга Калужская область 3346 Калининград Калининградская область 3436 Пермь Пермский край 3479

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Путешественникам из Санкт-Петербурга доступно 9 направлений, которые укладываются в бюджет до 3 500 рублей за перелет в одну сторону. Самые бюджетные билеты путешественники покупают в Архангельск (2 729 рублей), Москву (2 821 рубль), Волгоград (2 839 рублей), Чебоксары (2 844 рубля) и Оренбург (3 051).

Также в рейтинг самых бюджетных вариантов для перелета из Санкт-Петербурга в октябре вошли Элиста, Калуга, Калининград и Пермь.

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