Летать бюджетно: самые доступные авианаправления на октябрь

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий
В исследовании рассматривались данные по билетам, оформленным после 20 сентября с вылетами с 1 по 31 октября, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Самые бюджетные авианаправления на октябрь из Москвы (средний чек до 3 500 рублей)
|Город назначения
|Регион
|Средний чек в одну сторону
|Курган
|Курганская область
|2190
|Брянск
|Брянская область
|2397
|Псков
|Псковская область
|2518
|Уфа
|Республика Башкортостан
|2565
|Ярославль
|Ярославская область
|2659
|Санкт-Петербург
|г. Санкт-Петербург
|2693
|Ульяновск
|Ульяновская область
|2745
|Краснодар
|Краснодарский край
|2753
|Махачкала
|Республика Дагестан
|2819
|Липецк
|Липецкая область
|2873
|Назрань
|Республика Ингушетия
|3005
|Анапа
|Краснодарский край
|3072
|Владикавказ
|Республика Северная Осетия — Алания
|3136
|Нижнекамск
|Республика Татарстан
|3226
|Оренбург
|Оренбургская область
|3275
|Геленджик
|Краснодарский край
|3323
|Нижний Новгород
|Нижегородская область
|3338
|Калининград
|Калининградская область
|3358
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Путешественникам из Москвы доступны 18 направлений, которые укладываются в бюджет до 3 500 рублей за перелет в одну сторону в октябре. Самые бюджетные билеты покупают в Курган (2 190 рублей), Брянск (2 397 рублей), Псков (2 518 рублей), Уфу (2 565 рублей) и Ярославль (2 659 рублей).
Также в рейтинг самых бюджетных вариантов для перелета из Москвы в октябре вошли Санкт-Петербург, Ульяновск, Краснодар, Махачкала, Липецк, Назрань, Анапа, Владикавказ, Нижнекамск, Оренбург, Геленджик, Нижний Новгород и Калининград.
Самые бюджетные авианаправления на октябрь из Санкт-Петербурга (средний чек до 3 500 рублей)
|Город назначения
|Регион
|Средний чек
|Архангельск
|Архангельская область
|2729
|Москва
|г. Москва
|2821
|Волгоград
|Волгоградская область
|2839
|Чебоксары
|Чувашская республика
|2844
|Оренбург
|Оренбургская область
|3051
|Элиста
|Республика Калмыкия
|3128
|Калуга
|Калужская область
|3346
|Калининград
|Калининградская область
|3436
|Пермь
|Пермский край
|3479
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Путешественникам из Санкт-Петербурга доступно 9 направлений, которые укладываются в бюджет до 3 500 рублей за перелет в одну сторону. Самые бюджетные билеты путешественники покупают в Архангельск (2 729 рублей), Москву (2 821 рубль), Волгоград (2 839 рублей), Чебоксары (2 844 рубля) и Оренбург (3 051).
Также в рейтинг самых бюджетных вариантов для перелета из Санкт-Петербурга в октябре вошли Элиста, Калуга, Калининград и Пермь.
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