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Летать не переплачивая: авианаправления, где средний чек сократился более чем на 20%
фото: Dewang Wagh (pexels.com)

Летать не переплачивая: авианаправления, где средний чек сократился более чем на 20%

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:11 12.08.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил рейтинг направлений, где средний чек за перелёт туда-обратно за год сократился более чем на 20%. Были проанализированы данные об авиабилетах, оформленных для перелета в период с 1 по 31 августа, средний чек сравнивался с тем же периодом прошлого года. Всего в рейтинг вошли 26 направлений, где снижение среднего чека составило от 20% до 46%. В целом средний чек за перелёт по России в августе составляет 14 364 рубля туда-обратно, по сравнению с прошлым годом средний чек вырос на 4%.

Рекордсменом по снижению среднего чека по сравнению с прошлым годом стало направление Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В прошлом году перелёт в августе по этому направлению обходился в среднем в 14 557 рублей туда-обратно, а в этом году средний чек равен 7 900 рублям в обе стороны. Снижение среднего чека за год — на 46%. На втором месте по снижению стоимости билетов направление Владивосток — Благовещенск. Средний чек за год сократился на 43% — с 22 699 до 12 948 рублей в обе стороны. На 42% дешевле стало летать по направлению Улан-Удэ — Таксимо: средний чек снизился с 11 815 до 6 854 рублей туда-обратно, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Также в топ-5 направлений с самым заметным снижением среднего чека вошли направления Москва — Апатиты и Новый Уренгой — Краснодар. Сокращение средних чеков на этих маршрутах составило 40% и 37% соответственно при перелете туда-обратно.

Авианаправления с самым заметным снижением среднего чека в августе (более 20%)

НаправлениеСредний чек туда-обратно, 2020Средний чек туда-обратно, 2021Динамика среднего чека
Санкт-Петербург — Нижний Новгород145577900-46%
Владивосток — Благовещенск2269912948-43%
Улан-Удэ — Таксимо118156854-42%
Москва — Апатиты161249736-40%
Новый Уренгой — Краснодар2883118146-37%
Москва — Новый Уренгой2120914849-30%
Москва — Курган107717683-29%
Удачный — Новосибирск4454831828-29%
Казань — Геленджик2055714564-29%
Калининград — Воронеж1969914102-28%
Сочи — Ноябрьск2913721002-28%
Самара — Новый Уренгой2382917123-28%
Самара — Нижневартовск133369605-28%
Симферополь — Волгоград130329483-27%
Нижнекамск — Краснодар122459286-24%
Якутск — Батагай3392025907-24%
Москва — Белгород109348367-23%
Красноярск — Иркутск105898163-23%
Сочи — Ижевск1808714010-23%
Нижний Новгород — Краснодар1385010871-22%
Надым — Краснодар2664520774-22%
Санкт-Петербург — Нижневартовск1924615247-21%
Москва — Ульяновск77026143-20%
Москва — Магнитогорск1375111002-20%
Уфа — Нижневартовск1949815653-20%
Москва — Элиста1709913677-20%

Данные по билетам, оформленным для вылета в период с 1 по 31 августа

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

На 27-30% сократились средние чеки на направлениях Москва — Новый Уренгой, Москва — Курган, Удачный — Новосибирск, Казань — Геленджик, Калининград — Воронеж, Сочи — Ноябрьск, Самара — Новый Уренгой, Самара — Нижневартовск и Симферополь — Волгоград.

От 20% до 24% составило снижение средних чеков за год на направлениях Нижнекамск — Краснодар, Якутск — Батагай, Москва — Белгород, Красноярск — Иркутск, Сочи — Ижевск, Нижний Новгород — Краснодар, Надым — Краснодар, Санкт-Петербург — Нижневартовск, Москва — Ульяновск, Москва — Магнитогорск, Уфа — Нижневартовск и Москва — Элиста.

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Летать не переплачивая: авианаправления, где средний чек сократился более чем на 20%

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