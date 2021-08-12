Летать не переплачивая: авианаправления, где средний чек сократился более чем на 20%

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил рейтинг направлений, где средний чек за перелёт туда-обратно за год сократился более чем на 20%. Были проанализированы данные об авиабилетах, оформленных для перелета в период с 1 по 31 августа, средний чек сравнивался с тем же периодом прошлого года. Всего в рейтинг вошли 26 направлений, где снижение среднего чека составило от 20% до 46%. В целом средний чек за перелёт по России в августе составляет 14 364 рубля туда-обратно, по сравнению с прошлым годом средний чек вырос на 4%.

Рекордсменом по снижению среднего чека по сравнению с прошлым годом стало направление Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В прошлом году перелёт в августе по этому направлению обходился в среднем в 14 557 рублей туда-обратно, а в этом году средний чек равен 7 900 рублям в обе стороны. Снижение среднего чека за год — на 46%. На втором месте по снижению стоимости билетов направление Владивосток — Благовещенск. Средний чек за год сократился на 43% — с 22 699 до 12 948 рублей в обе стороны. На 42% дешевле стало летать по направлению Улан-Удэ — Таксимо: средний чек снизился с 11 815 до 6 854 рублей туда-обратно, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Также в топ-5 направлений с самым заметным снижением среднего чека вошли направления Москва — Апатиты и Новый Уренгой — Краснодар. Сокращение средних чеков на этих маршрутах составило 40% и 37% соответственно при перелете туда-обратно.

Авианаправления с самым заметным снижением среднего чека в августе (более 20%)

Направление Средний чек туда-обратно, 2020 Средний чек туда-обратно, 2021 Динамика среднего чека Санкт-Петербург — Нижний Новгород 14557 7900 -46% Владивосток — Благовещенск 22699 12948 -43% Улан-Удэ — Таксимо 11815 6854 -42% Москва — Апатиты 16124 9736 -40% Новый Уренгой — Краснодар 28831 18146 -37% Москва — Новый Уренгой 21209 14849 -30% Москва — Курган 10771 7683 -29% Удачный — Новосибирск 44548 31828 -29% Казань — Геленджик 20557 14564 -29% Калининград — Воронеж 19699 14102 -28% Сочи — Ноябрьск 29137 21002 -28% Самара — Новый Уренгой 23829 17123 -28% Самара — Нижневартовск 13336 9605 -28% Симферополь — Волгоград 13032 9483 -27% Нижнекамск — Краснодар 12245 9286 -24% Якутск — Батагай 33920 25907 -24% Москва — Белгород 10934 8367 -23% Красноярск — Иркутск 10589 8163 -23% Сочи — Ижевск 18087 14010 -23% Нижний Новгород — Краснодар 13850 10871 -22% Надым — Краснодар 26645 20774 -22% Санкт-Петербург — Нижневартовск 19246 15247 -21% Москва — Ульяновск 7702 6143 -20% Москва — Магнитогорск 13751 11002 -20% Уфа — Нижневартовск 19498 15653 -20% Москва — Элиста 17099 13677 -20%

Данные по билетам, оформленным для вылета в период с 1 по 31 августа

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

На 27-30% сократились средние чеки на направлениях Москва — Новый Уренгой, Москва — Курган, Удачный — Новосибирск, Казань — Геленджик, Калининград — Воронеж, Сочи — Ноябрьск, Самара — Новый Уренгой, Самара — Нижневартовск и Симферополь — Волгоград.

От 20% до 24% составило снижение средних чеков за год на направлениях Нижнекамск — Краснодар, Якутск — Батагай, Москва — Белгород, Красноярск — Иркутск, Сочи — Ижевск, Нижний Новгород — Краснодар, Надым — Краснодар, Санкт-Петербург — Нижневартовск, Москва — Ульяновск, Москва — Магнитогорск, Уфа — Нижневартовск и Москва — Элиста.

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