Летать не переплачивая: авианаправления, где средний чек сократился более чем на 20%

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий
Рекордсменом по снижению среднего чека по сравнению с прошлым годом стало направление Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В прошлом году перелёт в августе по этому направлению обходился в среднем в 14 557 рублей туда-обратно, а в этом году средний чек равен 7 900 рублям в обе стороны. Снижение среднего чека за год — на 46%. На втором месте по снижению стоимости билетов направление Владивосток — Благовещенск. Средний чек за год сократился на 43% — с 22 699 до 12 948 рублей в обе стороны. На 42% дешевле стало летать по направлению Улан-Удэ — Таксимо: средний чек снизился с 11 815 до 6 854 рублей туда-обратно, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Также в топ-5 направлений с самым заметным снижением среднего чека вошли направления Москва — Апатиты и Новый Уренгой — Краснодар. Сокращение средних чеков на этих маршрутах составило 40% и 37% соответственно при перелете туда-обратно.
Авианаправления с самым заметным снижением среднего чека в августе (более 20%)
|Направление
|Средний чек туда-обратно, 2020
|Средний чек туда-обратно, 2021
|Динамика среднего чека
|Санкт-Петербург — Нижний Новгород
|14557
|7900
|-46%
|Владивосток — Благовещенск
|22699
|12948
|-43%
|Улан-Удэ — Таксимо
|11815
|6854
|-42%
|Москва — Апатиты
|16124
|9736
|-40%
|Новый Уренгой — Краснодар
|28831
|18146
|-37%
|Москва — Новый Уренгой
|21209
|14849
|-30%
|Москва — Курган
|10771
|7683
|-29%
|Удачный — Новосибирск
|44548
|31828
|-29%
|Казань — Геленджик
|20557
|14564
|-29%
|Калининград — Воронеж
|19699
|14102
|-28%
|Сочи — Ноябрьск
|29137
|21002
|-28%
|Самара — Новый Уренгой
|23829
|17123
|-28%
|Самара — Нижневартовск
|13336
|9605
|-28%
|Симферополь — Волгоград
|13032
|9483
|-27%
|Нижнекамск — Краснодар
|12245
|9286
|-24%
|Якутск — Батагай
|33920
|25907
|-24%
|Москва — Белгород
|10934
|8367
|-23%
|Красноярск — Иркутск
|10589
|8163
|-23%
|Сочи — Ижевск
|18087
|14010
|-23%
|Нижний Новгород — Краснодар
|13850
|10871
|-22%
|Надым — Краснодар
|26645
|20774
|-22%
|Санкт-Петербург — Нижневартовск
|19246
|15247
|-21%
|Москва — Ульяновск
|7702
|6143
|-20%
|Москва — Магнитогорск
|13751
|11002
|-20%
|Уфа — Нижневартовск
|19498
|15653
|-20%
|Москва — Элиста
|17099
|13677
|-20%
Данные по билетам, оформленным для вылета в период с 1 по 31 августа
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
На 27-30% сократились средние чеки на направлениях Москва — Новый Уренгой, Москва — Курган, Удачный — Новосибирск, Казань — Геленджик, Калининград — Воронеж, Сочи — Ноябрьск, Самара — Новый Уренгой, Самара — Нижневартовск и Симферополь — Волгоград.
От 20% до 24% составило снижение средних чеков за год на направлениях Нижнекамск — Краснодар, Якутск — Батагай, Москва — Белгород, Красноярск — Иркутск, Сочи — Ижевск, Нижний Новгород — Краснодар, Надым — Краснодар, Санкт-Петербург — Нижневартовск, Москва — Ульяновск, Москва — Магнитогорск, Уфа — Нижневартовск и Москва — Элиста.
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