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Летчик-космонавт Антон Шкаплеров показал, как выглядит заснеженный Крым с орбиты

Летчик-космонавт Антон Шкаплеров показал, как выглядит заснеженный Крым с орбиты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:46 25.12.2021

На этой неделе Крым завалило снегом, как оказалось, наши сугробы и из космоса видны. Фото с орбиты заснеженного Крымского полуострова опубликовал в своем Instagram Герой России, уроженец Балаклавы, летчик-космонавт Антон Шкаплеров.

И снова передаю привет крымчанам! За четыре моих космических полета в зимний период я не видел столько снега в Крыму! Как вам погодка, друзья, не сильно замерзли? – написал Антон Шкаплеров.

Летчик-космонавт Антон Шкаплеров показал, как выглядит заснеженный Крым с орбиты

Впрочем, крымчане замерзнуть не успели. На смену морозной и снежной погоде пришли оттепель, дожди. Подробный метеопрогноз — ЗДЕСЬ.

Летчик-космонавт Антон Шкаплеров показал, как выглядит заснеженный Крым с орбиты

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