Летчики Крыма завоевали россыпь медалей на чемпионатах России

Более 20 спортсменов из восьми регионов России – Крыма, Москвы и Московской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Калужской области, Перми и Тулы – соревновались в трех дисциплинах: авиационных гонках на поршневых и реактивных самолетах, а также в высшем пилотаже на реактивных самолетах.

Сборная Крыма, под руководством главного тренера Людмилы Зелениной принявшая участие в соревнованиях второй год подряд, боролась за победу в каждой из дисциплин, сообщили порталу «Крымский спорт» в пресс-службе «Русских авиационных гонок» (Валентина Поцелуева).

Перед началом полетов на аэродроме установили воздушные ворота из 25-метровых надувных пилонов. Задача участников заключалась в том, чтобы пройти воздушную трассу за минимальное время на предельно малой высоте в горизонтальном полете с углом тангажа и креном не более 5 градусов, не заработав штрафных очков.

После завершения полетов в скоростном пилотировании по воздушной трассе начались соревнования по высшему пилотажу на реактивных самолетах. Летчикам нужно было максимально точно выполнить два комплекса фигур пилотажа. Задача судей – определить победителей в каждом из двух упражнений, а также по итогам многоборья.

В чемпионате России по высшему пилотажу на реактивных самолетах сборная Крыма (Дмитрий Мотин, Антон Вареха и Вячеслав Смолин) второй год подряд стала победителем командных соревнований. Дмитрий Мотин также выиграл личные соревнования по двум программам и в многоборье.

В чемпионате России по авиационным гонкам (класс реактивный) летчики из Крыма тоже оказались на пьедестале. Лучший результат показал Вячеслав Смолин, третий – Антон Вареха. Соответственно наши земляки – первые и в командном зачете.

С каждым годом уровень подготовки спортсменов становится только выше, – отметила Людмила Зеленина. – Участники авиационных гонок всегда с азартом выходят на трассу и радуют судей красотой своих полетов. Особенная гордость – за спортсменов из Крыма. Второй год они становятся победителями и улучшают свои результаты.

источник: «Крымский спорт»

