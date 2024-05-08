Летние корпоративы планируют 44% компаний Крыма

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Крыма.

Этим летом корпоративные мероприятия пройдут в 44% компаний Крыма. Среди наиболее популярных форматов — фуршеты, спортивные соревнования и пикники. 40% компаний не планируют проводить летние корпоративы, а 16% пока не определились с решением.

Из тех компаний, которые проводили корпоративы в 2023 году и планируют в этом, 39% хотят увеличить прошлогодний бюджет. 27% планируют потратить такую же сумму, как и в прошлом году, и лишь 9% — сэкономить.

Время проведения: 20 апреля — 7 мая 2024 года