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Летние корпоративы планируют 44% компаний
фото: pikist.com

Летние корпоративы планируют 44% компаний Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:17 08.05.2024

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Крыма.

Этим летом корпоративные мероприятия пройдут в 44% компаний Крыма. Среди наиболее популярных форматов — фуршеты, спортивные соревнования и пикники. 40% компаний не планируют проводить летние корпоративы, а 16% пока не определились с решением.

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Из тех компаний, которые проводили корпоративы в 2023 году и планируют в этом, 39% хотят увеличить прошлогодний бюджет. 27% планируют потратить такую же сумму, как и в прошлом году, и лишь 9% — сэкономить.

Время проведения: 20 апреля — 7 мая 2024 года

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