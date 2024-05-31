Летний поток транспорта в Крым разгрузит альтернативный путь на юге Херсонщины

Здесь дорога существовала, но была в отвратительном состоянии. Здесь не ходили школьные автобусы, отсутствовал общественный транспорт. Закончили 69 км, уже идет нанесение разметки, обустройство обочин, остановочных комплексов — это будет современная дорога. По ней уже запущено движение, что летом значительно снизит нагрузку на основной автомобильный пункт пропуска в Чонгаре.

Председатель регионального правительства добавил, что также на дороге, которая соединяет 12 населенных пунктов Херсонской области, запустили работу общественного транспорта и школьных автобусов. Как уточнил министр транспорта области Александр Балышев, всего уложено 180 тыс. тонн асфальтобетонного покрытия, общая площадь ремонта составила 450 тыс. кв. м.