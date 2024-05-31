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Летний поток транспорта в разгрузит альтернативный путь на юге Херсонщины
фото: © Алексей Коновалов/ ТАСС

Летний поток транспорта в Крым разгрузит альтернативный путь на юге Херсонщины

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:02 31.05.2024

Подрядчик завершил укладку асфальта на дороге Новотроицкое — Чаплынка на юге Херсонской области, который является частью альтернативного транспортного коридора в Крым. Летом это позволит распределить автомобильный поток на административной границе с полуостровом и избежать больших пробок, сообщил ТАСС председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

Здесь дорога существовала, но была в отвратительном состоянии. Здесь не ходили школьные автобусы, отсутствовал общественный транспорт. Закончили 69 км, уже идет нанесение разметки, обустройство обочин, остановочных комплексов — это будет современная дорога. По ней уже запущено движение, что летом значительно снизит нагрузку на основной автомобильный пункт пропуска в Чонгаре.

Председатель регионального правительства добавил, что также на дороге, которая соединяет 12 населенных пунктов Херсонской области, запустили работу общественного транспорта и школьных автобусов. Как уточнил министр транспорта области Александр Балышев, всего уложено 180 тыс. тонн асфальтобетонного покрытия, общая площадь ремонта составила 450 тыс. кв. м.

источник: ТАСС
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