Летнюю подработку в Севастополе получат более 2 000 подростков

Со 2 июня в Севастополе стартует третий трудовой семестр губернаторских школьных трудовых отрядов. Этим летом будут трудоустроены 2152 школьника и студента учреждений среднего специального образования. Всего в городе сейчас действуют 68 трудовых отрядов.

Средняя заработная плата детей за две недели будет составлять 11 525 рублей. За месяц – 23 050 рублей, но здесь все зависит от количества отработанных дней и часов каждого подростка. По возрастам тоже есть ограничения по рабочему дню. 14 лет – 4 часа, 15 лет – 5 часов и 16-17 лет – 7 часов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодежи Марину Слонченко.

Для вступления в ГШТО обучающемуся или родителю необходимо обратиться к ответственному на базе школы, который познакомит с куратором. Куратор поможет со сбором и оформлением документов совместно с Центром занятости. Найти подробный список необходимых документов можно по ссылке.

В этом году по поручению губернатора к списку мест для трудоустройства добавилась «Севастопольская телерадиокомпания». Ребята будут заниматься созданием видеороликов, аудиоматериалов и репортажей для последующей трансляции в эфире городских теле- и радиоканалов», – уточнила руководитель профильного ведомства.

Также традиционно подростки смогут найти подработку в школах, учреждениях культуры, спорта, туризма, в Центре занятости, в ПАО «Промсвязьбанк», учреждениях, подведомственных департаменту городского хозяйства и департаменту транспорта. Также на должности «Помощник вожатого» ребята смогут работать в детском оздоровительном лагере «Алькадар», а во Всероссийском проекте трудовых отрядов подростков «Алабуга ТОП» будут осуществлять уборку жилых помещений, заниматься приемом и обработкой входящих звонков в офисе, распределением документации.

Михаил Развожаев поручил проработать вопрос с предпринимателями, готовыми на лето трудоустроить школьников.

Как и в прошлом году, ребята поедут на экскурсии по предприятиям, чтобы познакомиться с разными профессиями. В этом году они посетят водозабор «Бельбекский» и впервые «Севэлектроавтотранс».

Напомним, губернаторские школьные трудовые отряды были созданы в 2020 году по поручению Михаила Развожаева с целью профориентации детей в возрасте от 14 до 17 лет.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя