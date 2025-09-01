Прямо сейчас:
Лето-2025: турпоток в Крым вырос на 15%
фото: pikist.com

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:36 01.09.2025

Республика Крым за лето приняла больше 3,7 млн туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

За три летних месяца в нашем регионе, по данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, отдохнули 3 миллиона 775 тысяч человек, что на 15% выше прошлогоднего показателя. Самым популярным стал август, за этот месяц Крым принял более полутора миллионов отдыхающих — на 20% больше, чем в минувшем году. 61% отдыхающих прибыл в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 23% — по железной дороге, 16% — через исторические регионы, — написал он в своем Telegram-канале.

Наиболее востребованным крымским направлением традиционно остается южный берег, сюда приехало 43% отдыхающих, более трети отдыхающих выбрали западное побережье, 15% — восточное. Средний уровень загрузки отелей и санаториев в летний период составил 70%, это на 9% выше, чем в прошлом году. Больше всего средств размещений было занято в городе Саки — 78%, а также в Евпатории и Ялте — 77% и 76% соответственно.

Всего с начала 2025 года турпоток в Крым превысил 5,3 млн человек, отметил Аксенов, что на 16% больше, чем в 2024 году. «Эксперты отмечают, что Крым стал лидером по росту турпотока в стране, — добавил он и поблагодарил работников отрасли. 

источник: ТАСС

Просмотры: 79

