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Лето – до ноября. В России решили продлить курортный сезон

Лето – до ноября. В России решили продлить курортный сезон

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:35 29.06.2020

Летний туристический сезон продлится в России до октября – ноября. В стране отдохнут 20-22 млн. россиян. Об этом заявил Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Этот год будет действительно уникальным в плане туризма, многие были вынуждены отложить свои планы на отпуск, поэтому сезон пойдет со сдвижкой. Продлится он до октября — ноября. За это время мы рассчитываем, что отпуск в России проведут примерно 20-22 млн. наших сограждан, — сказал он.

Началу курортного сезона был посвящен и состоявшийся ранее онлайн-форум «Крым. Севастополь». В рамках форума участники обсудили  также такие вопросы, как поэтапность открытия отрасли, особенности приёма туристов и работы  объектов показа в новых реалиях, логистику и наиболее интересные туристические направления сезона 2020,  календарь планируемых событий. Последний – будет «сдвинут» до ноября.

Лето – до ноября. В России решили продлить курортный сезон

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