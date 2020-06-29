Лето – до ноября. В России решили продлить курортный сезон

Летний туристический сезон продлится в России до октября – ноября. В стране отдохнут 20-22 млн. россиян. Об этом заявил Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Этот год будет действительно уникальным в плане туризма, многие были вынуждены отложить свои планы на отпуск, поэтому сезон пойдет со сдвижкой. Продлится он до октября — ноября. За это время мы рассчитываем, что отпуск в России проведут примерно 20-22 млн. наших сограждан, — сказал он.

Началу курортного сезона был посвящен и состоявшийся ранее онлайн-форум «Крым. Севастополь». В рамках форума участники обсудили также такие вопросы, как поэтапность открытия отрасли, особенности приёма туристов и работы объектов показа в новых реалиях, логистику и наиболее интересные туристические направления сезона 2020, календарь планируемых событий. Последний – будет «сдвинут» до ноября.