Лето — не только море. Активный отдых в горах: как подготовиться

Эксперты сервиса поездок и путешествий Туту.ру в преддверии летнего сезона рассказывают о нюансах отдыха в горах и о том, как сделать его безопаснее.

Виды летнего отдыха в горах

Среди летних видов отдыха в горах самыми популярными остаются однодневные трекинги и многодневные походы, альпинизм и сплавы по горным рекам. Трекинг, или хайкинг, представлен на тех горнолыжных курортах, где есть необходимая инфраструктура. Яркий пример — оборудованные маршруты в Красной Поляне. Трекинг также популярен в горах Карачаево-Черкесии, где расположены курорты Домбай и Архыз. Кроме того, немало маршрутов в Адыгее, на Алтае, Байкале и Камчатке. Во всех горных регионах России оборудуются безопасные экологические тропы для прогулок, которые становятся самым доступным вариантом отдыха для большинства туристов.

Альпинизм всё ещё нельзя назвать массовым видом активности, но в России есть несколько популярных вершин, маршруты на которые открыты многим любителям без альпинистской подготовки — достаточно быть физически крепким. Эльбрус, Казбек, главная вершина Алтая Белуха, вулканы Камчатки ежегодно притягивают сотни туристов.

Рафтинг по горным рекам довольно экстремальный в сравнении со сплавами на равнине. Особенно популярны маршруты различной сложности на Алтае, Урале, в Адыгее и на Северном Кавказе.

Практически всегда, выбирая активный отдых в горах, мы изучаем предложения туристических компаний и гидов. Выбор огромен. Разобраться в том, кто предлагает лучшее, сложно. Чтобы проанализировать риски и принять взвешенное решение, нужно оценить несколько ключевых параметров: стандарты безопасности, ваш уровень подготовки к выбранному маршруту и анализ возможных неочевидных рисков, связанных с выбранной активностью.

Стандарты безопасности

Безопасность в горах сильно зависит от присутствия профессионалов рядом, поэтому на любой туристический маршрут стоит выходить только с сертифицированными гидами или инструкторами. Их главная задача — обеспечение безопасности, вопреки популярному мнению о том, что гид лишь «показывает дорогу».

Что означает сертификация? Уровень профессионализма, который включает не только знание маршрута и технических навыков его преодоления, но и оценку погодных условий, физического и психологического состояния участников группы, умение оказать первую помощь. Это ключевые навыки, которые отрабатываются годами опыта и соответствующим обучением. При этом одно не должно заменять другое. Образование закрепляется практикой, а опыт — знанием, как работать с любителями.

Ещё один критерий, по которому вы можете оценить, насколько безопасным и успешным будет ваше приключение, — это размер группы. Внутренние правила профессиональных гидов регламентируют максимальное количество человек на одного гида в зависимости от сложности маршрута. Например, в трекинге это может быть шесть человек, а во время штурма Эльбруса или Казбека — только три. Если участников больше, должен присутствовать второй гид. В сплавах количество человек в группе определяется размером и видом судна — это регламентировано производителями и указано в паспорте судна.

Комментирует Виктор Афанасьев, сертифицированный гид по альпинизму Ассоциации горных гидов России:

Безопасность в горах в 90% случаев зависит от самих людей. В зоне высокого риска условно можно выделить две категории туристов: самонадеянных и несведущих. К первым относятся люди с завышенной оценкой своих навыков пребывания в горах. Они думают, что знают куда идут, и самостоятельно справятся со всеми возможными трудностями. Таких людей, как ни странно, можно встретить даже по дороге на вершину Эльбруса. Но чаще там встречаются туристы из второй категории, которые выбирают себе гидов по очень спорному критерию — по стоимости восхождения: чем дешевле, тем лучше. А ведь за низкой ценой скрывается не скромный сервис и жизнь в палатках, а экономия на личной безопасности, которую не могут обеспечить проводники, просто выучившие маршрут и называющие себя гидами.

Уровень подготовки к маршруту

Задайте себе три вопроса, чтобы определить свою готовность к маршруту:

Готовы ли вы физически к маршруту выбранной сложности?

Что вы знаете о команде, которой доверили свою безопасность?

Какая экипировка и снаряжение нужны, всё ли есть в наличии?

Трезво оценить свои физические возможности — задача, с которой не все справятся без консультации специалиста. Одно дело — однодневный трекинг на несколько часов, другое — высотное восхождение или преодоление порогов горной реки. В большинстве случаев активный отдых в горах по умолчанию подразумевает минимальную физическую подготовку. Если есть амбициозные цели вроде восхождения на пятитысячник, то эксперты могут дать план тренировок на равнине. Это позволит вам оценить реальные шансы на достижение вершины.

Многие туристические компании до последнего момента не называют имя гида, который будет работать с группой на маршруте. Это не даёт возможности узнать об опыте и образовании проводника и изменить своё решение об участии, если есть сомнения в его компетентности. Эксперты рекомендуют выбирать не только компанию, но и гида, информацию о котором легко найти в соцсетях.

Правильная экипировка и полный набор необходимого снаряжения — это не только вопрос безопасности, но и важная составляющая для успешного завершения программы. Как правило, туристические компании или гиды заранее выдают такой перечень и рекомендации, что лучше купить, а что можно взять напрокат. Например, на восхождениях на пятитысячники не обойтись без альпинистских ботинок с альпинистскими кошками. На хайкинге незаменимыми станут уже более лёгкие трекинговые ботинки и трекинговые палки. Даже в сухую погоду в горах рекомендовано брать с собой ветро- и влагозащитную куртку.

Риски, которые возможны без ключевых элементов гардероба и технического снаряжения, — это обморожения, травмы, солнечные ожоги. Самое безобидное, что может произойти, — вы закончите программу раньше запланированного.

Комментирует Пётр Фешин, руководитель региональной федерации рафтинга, инструктор-методист:

Один из нюансов на сплавах — у нас практически не применяются спасательные жилеты, вместо них мы используем специальные сертифицированные плавательные. Чем они отличаются? Спасательный жилет сконструирован так, что держит голову над водой, даже когда человек потерял сознание, но в нём тяжело двигаться и плохой обзор. Плавательный жилет даёт больше возможностей для движения и оценки ситуации вокруг, но в бессознательном состоянии в нём можно оказаться лицом вниз. Весло также является спасательным элементом. Оно заполнено специальной пеной и всегда должно держаться на воде — это обязательно нужно проверить перед сплавом. Ещё один необходимый элемент индивидуального снаряжения — стропорез, об использовании которого инструктор должен рассказать до выхода на воду.

Неочевидные риски

Летний трекинг в альпийской зоне под палящим солнцем отнимает силы, а живописный водопад или горная река на пути так и манят охладиться. К тому же это отличная возможность сделать красивые фото. Меньше всего туристы ожидают, что им на голову вместе с водой прилетит камень. Сильный удар по голове даже не очень большого камня может привести к необратимым последствиям, а купание в горной реке чревато переохлаждением и возможностью быть унесённым течением — всё это не самые очевидные риски, которые практически невозможно контролировать в моменте. Лучше их вообще избегать.

Переохлаждение в горах возможно не только в воде. В России много популярных трекинговых и альпинистских маршрутов, где недооценка погодных условий и неправильный выбор экипировки могут привести к трагедии. Яркий пример — маршрут на гору Фишт в Адыгее, где морской климат даёт иллюзию, что летом в горах тепло в любое время. Именно здесь расположены самые «низкие» ледники во всей Европе, из-за чего создаётся свой микроклимат. Кажущаяся на первый взгляд доступность далеко не самой высокой вершины Западного Кавказа скрывает за собой серьёзные опасности. В истории восхождений на Фишт уже есть трагические случаи, когда туристы попадали в непогоду, не могли спуститься вниз и замерзали без должной экипировки.

Сложно осознать, что даже на летнем отдыхе в Сочи может понадобиться лёгкая пуховка, когда в ваших планах прохождение туристических маршрутов в горах Красной Поляны. Ещё сложнее принять тот факт, что в горах выше 3000 метров при определённых погодных условиях даже летом могут сходить лавины или ледовые обвалы. Чаще всего их жертвами становятся горные туристы на многодневных маршрутах. Для обеспечения безопасности тут могут пригодиться базовые знания о лавинах и их образовании, а также навык оценки лавинного рельефа.

Начинающим и опытным туристам во всех случаях очень важно тщательно готовиться к путешествию на маршрут любой сложности.

Комментирует Михаил Гринев, гид Ассоциации горных гидов России, гид по трекингу:

Я часто слышу, что человек приехал в Красную Поляну, пожил там годик-другой и решил, что раз он выучил несколько маршрутов, то может сам работать гидом. Такие люди зачастую даже не предполагают, какие опасности их могут ожидать. У профессионалов это называется “неизвестные неизвестности” (unknown unknowns). Задача гида — предусмотреть тысячу мелочей, а псевдогиды могут работать только по накатанной: знают конкретный маршрут и что на него обычно берут. Любое изменение для них опасно. Вправо-влево — и они уже в неизвестной зоне, начинают нервничать и делать ошибки, за которые могут поплатиться люди.

Советы по выбору гида или инструктора

Правильные названия специалистов, к которым стоит обращаться, не так важны. В водном туризме вы, скорее всего, будете взаимодействовать с инструктором, в альпинизме и трекингах — с гидами, которых ещё называют инструкторами-проводниками. Важно то, что все они отвечают за вашу безопасность, а значит, должны подготовить вас ко всем возможным рискам: проконсультировать по выбору экипировки и снаряжения, дать рекомендации по физической подготовке до выезда в горы, подробно рассказать о программе и маршруте, выборе подходящего страхового полиса, а также правилах поведения в горах.

Есть несколько условий, которых помогут в выборе профессионалов:

Подтверждённые опыт и образование гида или инструктора. Рекомендации других путешественников о компании или гиде. Наличие договора об оказании услуг — не только сервисных, но и конкретных услуг гида по обеспечению безопасности.

Как итог, самый надёжный способ обезопасить себя и быть во всеоружии – обратиться за помощью к специалистам и не выходить на маршруты без сопровождения профессиональных гидов или инструкторов. Детальное планирование и подготовка значительно снизят возможные риски и не дадут испортить впечатления. Пусть ваше пребывание в горах будет безопасным!

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