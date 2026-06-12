Лето, однако… Когда жара в офисе дает право не работать

Летом, когда на улице невыносимая жара, офисным работникам приходится нелегко. Если в помещении нет кондиционера, то рабочий день может стать короче на несколько часов. А если он есть, то важно поддерживать комфортную температуру около +24-25°C. Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе в условиях жары, с которыми ознакомилась «Парламентская газета».

Температурные нормы

В связи с аномальной жарой Роспотребнадзор напоминает о мерах предосторожности при организации рабочего процесса. Для сотрудников, работающих в помещениях, при наличии кондиционера рекомендуется поддерживать комфортную температуру в пределах 24-25°C. В офисах без климатического оборудования при достижении определенных температурных порогов (28,5°C, 29°C, 30,5°C) предусмотрено сокращение рабочего дня на 1, 2 и 4 часа соответственно.

Особое внимание уделяется работам на открытом воздухе. При температуре от 32,5°C и выше для предотвращения теплового удара необходимо чередовать короткие рабочие интервалы (15-20 минут) с отдыхом в прохладных зонах (10-12 минут). Максимальная продолжительность пребывания под воздействием высоких температур в течение смены ограничена: 4-5 часов в защитной одежде и 1,5-2 часа без нее.

Работа при температуре выше 32,5°C классифицируется как экстремальная. В таких условиях рекомендуется переносить трудовую деятельность на более прохладное время суток (утро/вечер) и использовать плотную одежду для защиты от солнечного излучения. К выполнению таких работ допускаются работники в возрасте от 25 до 40 лет.

Для поддержания водного баланса организма и предотвращения обезвоживания, особенно при температуре выше 30°C и средней физической нагрузке, важно регулярно употреблять воду — не менее 0,5 литра в час. Дополнительно, для укрепления иммунитета, рекомендуется включать в рацион фрукты и овощи.

Серьезное наказание

Несоблюдение норм безопасности чревато жалобами работников, внеплановыми проверками от Роспотребнадзора и Трудовой инспекции, а также административными штрафами, предупредила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Для должностных лиц и ИП штрафы могут достигать 5 тысяч рублей, для организаций — до 80 тысяч. В особо серьезных случаях возможна приостановка деятельности компании на три месяца.

Кроме того, нарушение правил охраны труда, причинившее тяжкий вред здоровью или смерть по неосторожности, может повлечь уголовную ответственность, — пояснила «Парламентской газете» депутат.

Парламентарий также отметила, что даже без серьезных последствий игнорирование требований охраны труда может привести к дисциплинарным взысканиям для ответственных лиц, вплоть до увольнения. Поэтому соблюдение правил безопасности — приоритет для любого работодателя.

источник: «Парламентская газета»

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