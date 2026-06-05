Лето пришло: продажи беседок для дач в Крыму выросли в 3,6 раз

По данным Авито, в марте-апреле 2026 года продажи товаров для загородных участков и сада увеличились на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители региона готовятся к лету и активно обустраивают дачи.

Продажи беседок выросли 3,6 раз, средняя цена такого товара 56 900 рублей. Тот же показатель для новых беседок увеличился в 3,9 раза (57 600 рублей).

Продажи устройств для полива и орошения выросли в 2,2 раза (средняя цена — 7 800 рублей). На ресейл-рынке показатель для этой категории вырос в 2,2 раза (7500 рублей). Продажи новых устройств для полива выросли в 2,3 раза ( 9 100 рублей).

Веранды и террасы показали рост в 2 раза при средней цене 59 300 рублей. Продажи новых товаров этой категории увеличились в 2 раза (59 300 рублей). Дачные конструкции выросли в 2 раза (средняя цена — 29 800 рублей). На вторичном рынке продажи этой категории товаров увеличились на 94% при средней цене 3600 рублей. Новые дачные конструкции покупали чаще в 2,1 раза (средняя цена — 51 900 рублей).

Жители Крыма стремятся к созданию комфортного пространства для отдыха на загородных участках: устанавливают веранды, беседки и обустраивают жилое пространство. Высокие продажи устройств для полива и орошения говорит о том, что дачники также стремятся использовать свои владения в практических целях.

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