Лето завершилось - пора... в отпуск. Куда отправиться на отдых в межсезонье

Ну, правда… Минувшее лето в России было по-настоящему странным в том, что касается погоды. Где-то бушевали пожары, а где-то лило-заливо, где-то было очень жарко, а где-то температура так и не добралась до пометки «летняя». Приплюсуйте сюда опасения, которые терзали многих — а надо ли куда-то ехать, когда коронавирус «правит бал» — и получите «портрет» самого популярного отпускного периода образца 2021 года. А ещё это лето отметилось и тем, что многие отменяли свои путешествия на отдых, перенося их на межсезонье. И вот оно движется на нас семимильными шагами в авангарде с «бархатным сезоном». Не были ещё в отпуске? Самое время бросить все дела и отправиться в поездку!

Куда? Хотите заграницу… в общем-то… пожалуйста. Многие страны уже принимают туристов, готовых соблюдать их требования, связанные с мерами по борьбе с COVID-19. Но лучший вариант в данной непростой эпидемической ситуации всё же внутренний туризм — если вдруг что, то без помощи не останетесь точно. Ну и две другие причины: туристический ажиотаж спал — отдых будет не суетным; при этом стоимость на «отпускные удовольствия» пошли вниз. К примеру, цены на отдых в частном секторе Геленджика уже не так кусаются как летом. А выбор «мест под солнцем», где можно остановиться на выходные, пару недель, а то и месяц довольно много, и весьма уютных. Дома и гостевые дворики с парковками, бассейнами, кухнями в номерах и без, да ещё и в шаговой, как правило, доступности к морю — Геленджик, уж поверьте, умеет встречать гостей.

ТОП-5 самых популярных мест для отдыха в межсезонье

Если же говорить в целом о российских курортах, которые знатоки таких путешествий рекомендуют удостоить своим вниманием именно в межсезонье, то их много. Причём выбор гораздо больший, нежели летом. Почему так? Потому что интересы уже не крутятся только лишь вокруг пляжей да моря, и мы видим все другие возможности для отдыха: походы в горы-леса, релакс в спа-санаториях, обзорные экскурсии, экстремальные развлечения и т.д. Итак:

Лидерскую ступеньку — как и летом — делят Крым и Краснодарский край . Море по-прежнему манит, разумеется, потому как купальный сезон здесь, как правило продолжается чуть ли не до начала октября.

. Море по-прежнему манит, разумеется, потому как купальный сезон здесь, как правило продолжается чуть ли не до начала октября. На второй позиции по популярности среди туристов курорты Алтая . Зовут и манят отпускников горы, леса и реки.

. Зовут и манят отпускников горы, леса и реки. На третьем месте прочно обосновалась Карелия . Осень здесь — это грибы, рыбалка, походы. И знаете, чем «берут» приезжих местные леса? Из изумрудно зелёных в межсезонье они превращаются в огненные жёлто-красные! Те, кто видел это чудо, говорят — зрелище незабываемое.

. Осень здесь — это грибы, рыбалка, походы. И знаете, чем «берут» приезжих местные леса? Из изумрудно зелёных в межсезонье они превращаются в огненные жёлто-красные! Те, кто видел это чудо, говорят — зрелище незабываемое. Интерес туристов под №4 — Дальний Восток . В этот период здесь стоят комфортные для отдыха «погоды». Самое то, чтобы воочию увидеть вулканы, озёра, гейзеры, на которые так богат дальневосточный край.

. В этот период здесь стоят комфортные для отдыха «погоды». Самое то, чтобы воочию увидеть вулканы, озёра, гейзеры, на которые так богат дальневосточный край. И, наконец, замыкает пятёрку интереса отпускников, планирующих отдых в межсезонье, значатся города «Золотого кольца России». Этот турмаршрут из 8 городов (Сергиев Посад — Переславль-Залесский — Ростов Великий — Ярославль — Кострома — Иваново — Суздаль — Владимир) выбирают те, кому важна не только эмоциональная перезагрузка на уровне души и тела, но и новые знания, касающиеся земли русской.

А куда поедите вы? На курорты южного побережья России, где стартует «бархатный сезон» со всеми его прелестями? Или к горячим источникам и холодным озёрам Камчатки? Выбирайте. И не сомневайтесь, специалисты сходятся в одном: межсезонье для отдыха подходит как ни один другой период года. Почему? Отправляйтесь в отпуск — узнаете на собственном опыте.