Летом в Крыму почти треть ставок проводников закрывают члены крымских студотрядов

Почти треть ставок проводников пассажирских поездов транспортной компании «Гранд сервис экспресс», которая обеспечивает железнодорожное сообщение с Крымском полуостровом, закрывают члены крымских студотрядов, сообщил ТАСС председатель правления Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО) Владимир Кайданский.
Он рассказал, что направление проводников в студотрядах появилось только в 2019 году, оно создавалось с нуля. Первый опыт ребята получали в депо «Адлер» в городе Сочи.
С 2021 года первые наши отряды стали работать с компанией «Гранд сервис экспресс», сейчас они закрывают очень большую нишу в плане сезонного персонала. Из порядка 700 человек, необходимых в сезон, 200 позиций закрывают ребята из студенческих отрядов проводников Республики Крым, — рассказал Кайданский.
Он добавил, что крымское реготделение РСО планирует развивать это направление, однако прикладывать к этому особых усилий не приходится, потому что в этой сфере студенты сами проявляют интерес, в том числе, благодаря высоким зарплатам.
источник: ТАСС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: работа в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: работа в Крыму