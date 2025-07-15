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Летом в Крыму вырос спрос на услуги эвакуатора
иллюстрация: pikist.com

Летом в Крыму вырос спрос на услуги эвакуатора

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:54 15.07.2025

Согласно данным Авито Услуг, в Крыму увеличился спрос на выезд эвакуатора. В июне 2025 года этой услугой интересовались на 9% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Наибольший рост спроса в Крыму показали услуги эвакуации легковых автомобилей. Владельцы такого транспорта интересовались услугами эвакуатора на 22% активнее, чем годом ранее.

На втором месте — мототехника: мотоциклы, квадроциклы и снегоходы. Интерес к этим услугам год к году вырос на 21%.

Спрос на эвакуацию автобусов и микроавтобусов в регионе увеличился на 14% по сравнению с июнем 2024 года.

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Крымчане также активно интересовались дополнительными услугами, связанными с эвакуацией транспорта. В июне спрос на выезд службы эвакуации в труднодоступные места увеличился на 33% год к году, а на эвакуацию машин бизнес-класса — на 24%. Также клиенты были готовы заказать фотоотчёт о погрузке и разгрузке их транспортного средства (на 16% чаще, чем годом ранее) и получить помощь в составлении документов для страховой (на 9% чаще).

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