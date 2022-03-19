Лейтенант, ефрейтор, сержант… героизм не зависит от воинского звания. Минобороны РФ сообщает

В Минобороны РФ рассказали о новых примерах героизма российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

Колонна десантно-штурмового батальона попала под массированный артиллерийский обстрел украинских националистов. Лейтенант медицинской службы Алексей Писарев оказал первую помощь 15 тяжело раненым сослуживцам, а затем эвакуировал их с поля боя — целые сутки Алексей не отходил от раненых, дожидаясь прибытия армейской авиации. В итоге все 15 военных остались живы.

Колонна батальонно-тактической группы попала в засаду — начальник радиостанции ефрейтор Виталий Карнаев, получивший во время боя осколочное ранение, продолжал обеспечивать связь колонны со штабом. Благодаря его действиям было сохранено устойчивое управление личным составом батальонно-тактической группы, в результате чего группа смогла отразить атаку противника, а после перейти в контрнаступление и ликвидировать напавших националистов.

Экипаж под командованием старшего сержанта Яна Волкова во время развертывания радиостанции подвергся массированному обстрелу украинских националистов. Несмотря на тяжелое ранение в руку и живот, старший сержант продолжил руководить подчиненными и связался с вышестоящим штабом — в итоге атака противника при обороне стратегически важного объекта была отбита.

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