Лежит кошелёк в раздевалке склада... Почему бы не забрать? Инцидент в Симферопольском районе
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:57 15.12.2025

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Симферопольскому району успешно раскрыли дело о краже, в результате которой 19-летний местный житель лишился своего кошелька с деньгами и банковскими картами.

Потерпевший обратился в полицию с заявлением о пропаже. Оперативники быстро установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 23-летний мужчина, который работал вместе с заявителем на одном складе.

Сотрудники полиции установили, что после окончания рабочего дня, в раздевалке склада, подозреваемый заметил оставленный без присмотра кошелек и решил присвоить находку. Покинув территорию склада, извлек из кошелька все наличные деньги, а сам кошелек вместе с банковскими картами выбросил в урну. Дома он обнаружил, что похищенная сумма превышает 45 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину»). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция напоминает: присвоение чужого имущества, даже найденного, может повлечь уголовную ответственность.

Правоохранители напоминают гражданам, что присвоение чужого имущества, даже если оно было найдено, является уголовно наказуемым деянием.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

