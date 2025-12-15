Лежит кошелёк в раздевалке склада... Почему бы не забрать? Инцидент в Симферопольском районе

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Симферопольскому району успешно раскрыли дело о краже, в результате которой 19-летний местный житель лишился своего кошелька с деньгами и банковскими картами.
Потерпевший обратился в полицию с заявлением о пропаже. Оперативники быстро установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 23-летний мужчина, который работал вместе с заявителем на одном складе.
Сотрудники полиции установили, что после окончания рабочего дня, в раздевалке склада, подозреваемый заметил оставленный без присмотра кошелек и решил присвоить находку. Покинув территорию склада, извлек из кошелька все наличные деньги, а сам кошелек вместе с банковскими картами выбросил в урну. Дома он обнаружил, что похищенная сумма превышает 45 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину»). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полиция напоминает: присвоение чужого имущества, даже найденного, может повлечь уголовную ответственность.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
