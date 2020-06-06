Льготная ипотека под 6,5% годовых в Крыму и в Севастополе — спасение для строителей, выгода для покупателей?

Период ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, с марта по апрель практически полностью приостановил продажи некоторых строительных компаний Крыма, спрос на жилье, по оценкам властей региона, упал на 70%. Льготная ипотека, отмечает ТАСС , основываясь на мнении экспертов, под 6,5% годовых позволит перезагрузить строительную отрасль полуострова.

Отмечаются позитивные изменения в активности покупателей жилья, первые результаты которой можно будет оценить по заключенным договорам долевого участия в ближайшее время. При этом, учитывая возможный рост спроса на жилье в условиях ипотечного кредитования с пониженной ставкой 6,5% годовых, возможно увеличение оборотных средств на счетах застройщиков, однако о возможном увеличении темпов роста строительства говорить еще рано. Реальную активизацию потребительского спроса после пандемии возможно будет отметить за период мониторинга не менее двух месяцев после ее окончания, — заявил ТАСС вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

Руководитель отдела продаж севастопольского офиса компании «Интерстрой» Людмила Мендрух подтверждает — пока возможностей для резкого увеличения площадей вводимого на полуострове жилья нет.

Мы готовы, — сказала она, отвечая на вопрос ТАСС о том, готов ли застройщик удовлетворить растущий спрос на новостройки. — Процедура получения проектного финансирования — всех документов, кредита, транша и так далее — в Крыму, на мой взгляд, движется не так быстро и успешно, как на материковой части Российской Федерации, потому что у нас было всего два банка, которые занимаются проектным финансированием, в этом месяце подключился еще один банк — и для них это в новинку, и для нас.

Между тем, застройщик к 1 июля намерен заложить фундаменты двух новых домов в Севастополе в общей сложности на 350 квартир. За оставшиеся полгода действия программы льготной ипотеки распродать под 6,5% планируют не менее 300 квартир при условии, что спрос сохранится на нынешнем уровне.

Что думают по поводу программы ипотечного кредитования под 6,5% риэлторы — специалисты, находящиеся на передовой сферы купли-продажи недвижимости? Директор Агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская отмечает:

Ипотечные кредиты под 6,5% в Севастополе уже работают. Возможность продавать свои квартиры заёмщикам из любых регионов Российской Федерации под такую процентную ставку получили застройщики, реализующие проекты по 214 Федеральному закону, аккредитованные в банках РНКБ и «Россия». И — да: эта программа, инициированная Президентом РФ, без преувеличения отличная. Напомню, что её действие рассчитано до ноября 2020 года. Понимая, что сроки, в которые необходимо уложиться небольшие, сейчас очень многие потенциальные покупатели жилья надеются именно на эту программу. Такие запросы есть у нас, вал звонков по этому поводу поступает и в тот же ипотечный центр РНКБ.

Напомним основные условия, по которым «работает» программа оформления ипотечного кредита под 6,5%:

можно приобрести только квартиру в новостройке;

первоначальный взнос — 20%, если заёмщик работает официально и может это подтвердить соответствующими документами;

первоначальный взнос — 35% для тех, кто не можешь предоставить справку о доходах.

И такие сделки, — говорит Наталья Массальская, — уже идут. В том числе, и в дистанционном формате, который мы отработали за период действия режима самоизоляции.

О дистанционных сделках, связанных с куплей-продажей недвижимости — здесь. Больше информации на страницах АН «Мультидом» в социальных сетях:

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