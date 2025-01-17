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Льготная ипотека для чиновников продлена - до 2027 года
источник фото: ЦИАН

Льготная ипотека для чиновников продлена — до 2027 года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:35 17.01.2025

Эксперимент с льготной ипотекой для госслужащих решили продолжить. Программа будет действовать до 1 февраля 2027 года. Напомним, льготную ипотечную программу для чиновников запустили в 2024 году. финансирование программы контролирует Минфин.

Ипотека для чиновников отличается от других видов льготных программ. Часть ставки по кредиту компенсируется за счёт бюджета, но при этом та часть, которую погашают заёмщики, больше. При этом фиксированной является часть ставки, которую компенсирует государство. Это переменная, которая зависит от ключевой ставки. Кроме того, за счёт бюджета субсидируют не только ставку, но и часть стоимости жилья. Часть этой суммы идёт на первоначальный взнос, ещё часть — на погашение основного долга.

Согласно условиям экспериментальной программы, в ней могут принять участие 90 сотрудников Минтруда, Минстроя, Минфина, Федеральной налоговой службы и территориальных органов Федерального казначейства. По программе можно купить любое жильё. Субсидия на жильё эквивалентна стоимости 33 «квадратов» жилплощади в регионе, где работает заёмщик. Речь идёт о нормативной цене «квадрата», которую устанавливает Минстрой.  25% от суммы субсидии направляется на первоначальный взнос, 75% — на погашение тела кредита равными долями в течение 9 лет. Если ипотека оформлена на больший срок, остаток периода чиновник будет самостоятельно платить по кредиту.

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Также за счёт бюджета частично компенсируется ставка по ипотеке — на разницу между ключевой ставкой и 12% годовых.  Если ЦБ снизит ставку до уровня 12% или ниже, компенсацию на ипотечную ставку платить не будут.

источник: ЦИАН

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